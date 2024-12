Britische Notenbank tastet Leitzins wie erwartet nicht an

Japans Notenbank tastet Leitzins erneut nicht an

Tokio – Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik einmal mehr nicht verändert. Der Leitzins bleibe bei 0,25 Prozent, wie die Notenbank nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Tokio mitteilte. Eine knappe Mehrheit der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte hatte damit gerechnet, dass die Bank of Japan den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert […]