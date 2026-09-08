Bundesstrafgericht: Pierre Mirabaud erhält zweijährige bedingte Freiheitsstrafe

Bellinzona – Das Bundesstrafgericht hat Pierre Mirabaud der Bestechung fremder Amtsträger und der Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der Ex-Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Das Bundesstrafgericht beurteilte den Fall des mittlerweile pensionierten Genfer Bankiers im abgekürzten Verfahren. Es folgte der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Nach der Befragung von Mirabaud verlas das Gericht am späten Dienstagvormittag das Urteilsdispositiv.

Laut Anklageschrift hat Mirabaud einem hohen Beamten aus Kuwait Vorteile in der Höhe von 82 Millionen Franken gewährt, damit dieser öffentliche Gelder bei der gleichnamigen Bank anlegt.

Der Kuwaiter, Präsident der öffentlichen Anstalt für soziale Sicherheit (PIFSS) des Golfstaates, hat einen Teil der Gelder dieser Institution bei der Genfer Privatbank platziert. Es handelt sich eine halbe Milliarde Dollar. (awp/mc/ps)