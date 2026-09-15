BX Digital wird zu SeturionX

Zürich – BX Digital tritt ab sofort unter dem Namen SeturionX auf. Der neue Name unterstreicht die Zugehörigkeit zu Seturion. Als Teil der Boerse Stuttgart Group baut Seturion eine paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets auf, an die sich verschiedene Handelsplätze anbinden können. Die Schweiz ist dabei als einer der international bedeutendsten Finanzplätze mit SeturionX von Beginn an eingebunden.

Markenänderung unterstreicht paneuropäischen Ansatz

Im Zuge der Umfirmierung wird die BX Digital AG zur Seturion AG. Die Seturion AG erbringt als DLT-Handelssystem unter dem Namen SeturionX den Handel mit tokenisierten Assets in der Schweiz. Gleichzeitig bietet sie die zugehörige Abwicklung an – basierend auf dem technischen Standard der paneuropäischen Settlement-Plattform Seturion. Alle Abwicklungsprozesse erfolgen vollständig innerhalb der Schweiz.

«Unsere bisherige Mission als reguliertes Handelssystem für tokenisierte Assets in der Schweiz bleibt unverändert, aber der Rahmen wird grösser», erklärt Lidia Kurt, CEO von Seturion. Durch die Anbindung an die paneuropäische Settlement-Plattform Seturion profitieren Marktteilnehmer in der Schweiz von einem europaweit etablierten Abwicklungsstandard für tokenisierte Assets und hoher Interoperabilität.

«Mit dem Namen SeturionX wird sichtbar, dass das Schweizer DLT-Handelssystem Teil unseres paneuropäischen Infrastrukturansatzes ist und mit dessen weiterer Entwicklung mitwachsen kann», führt Lucas Bruggeman, Verwaltungsratspräsident der Seturion AG, weiter aus. Dabei fliessen die regulatorischen, technologischen und operativen Erfahrungen aus der Schweiz in die Entwicklung der paneuropäischen Settlement-Plattform ein. «Für unsere Kunden in der Schweiz bleiben wir der verlässliche Partner auf dem Weg in den Finanzmarkt der Zukunft», sagt Lidia Kurt. (SeturionX/mc/ps)

Über SeturionX

SeturionX ist ein FINMA-lizenziertes DLT-Handelssystem für tokenisierte Assets. Hervorgegangen aus der BX Digital, wird SeturionX von der in der Schweiz ansässigen Seturion AG betrieben. Handelsteilnehmer erhalten direkte Kontrolle über ihre tokenisierten Assets, eine schnelle und zuverlässige Abwicklung in Schweizer Franken sowie Zugang zum Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank. Als Teil der Boerse Stuttgart Group – der sechstgrössten Börsengruppe in Europa – profitiert SeturionX von deren langjährigen Erfahrung im Betrieb regulierter Handelsplätze.

Über Seturion

Seturion ist Teil der Boerse Stuttgart Group und gilt als Pionier im Bereich tokenisierter Assets. Das Unternehmen baut eine paneuropäische Plattform für die Emission und Abwicklung tokenisierter Assets auf, die sowohl öffentliche als auch private Blockchains nutzt. Zur Seturion gehören gleichnamige Gesellschaften in der EU und in der Schweiz. In der Schweiz betreibt Seturion mit SeturionX das erste FINMA-lizenzierte DLT-Handelssystem für tokenisierte Assets.