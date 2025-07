BX Digital erweitert Geschäftsleitung und ernennt Samuel Bisig zum CTO

Zürich – Die BX Digital freut sich, die Ernennung von Samuel Bisig zum Chief Technology Officer (CTO) und neuen Mitglied der Geschäftsleitung bekanntzugeben. In seiner Funktion ist er für die strategische technologische Ausrichtung sowie den IT-Betrieb und die Weiterentwicklung der Infrastruktur der BX Digital verantwortlich.

Samuel Bisig war bereits seit Anfang 2022 als externer Berater und seit Juli 2024 als Head of Technology bei der BX Digital tätig. In seiner Rolle hat er die infrastrukturelle und technische Entwicklung des unternehmenseigenen Distributed-Ledger-Technology-(DLT)-Handels- und Abwicklungssystems massgeblich vorangetrieben.

Samuel Bisig bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung, Innovationsmanagement und strategischer Führung mit. Er war in leitenden Positionen beim globalen IT-Beratungsunternehmen GFT Technologies SE und der Heidelberg Instruments Nano AG mit assoziierten Aufenthalten an weltweit führenden Institutionen wie IBM Research, Harvard University und Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig. Seine fachliche Expertise liegt insbesondere in der IT-Architektur, der Softwareentwicklung und im Bereich DLT-Protokolle. Nach dem ingenieurstechnischen Studium an der ETH Zürich, schloss er zuletzt 2023 einen Executive MBA an der Quantic School of Business in Washington D.C. ab.

„Samuel Bisig zeichnet sich durch umfassende technische Expertise, Innovationsgeist und strategischen Weitblick aus. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm den Übergang von der Aufbauphase in die Marktphase zu gestalten und die Zukunft der BX Digital aktiv voranzutreiben.”, sagt Lidia Kurt, Chief Executive Officer der BX Digital.

„Mit Samuel Bisig gewinnen wir einen CTO, der über tiefes Know-how in DLT-Systemen und moderner IT-Architektur verfügt. Seine Expertise ist von entscheidender Bedeutung, um unsere Plattform technologisch weiter auszubauen und sie am Markt zu etablieren“, betont Lucas Bruggeman, Chief Executive Officer der BX Swiss Exchange und Verwaltungsratspräsident der BX Digital. (BX Digital/mc/ps)

BX Digital