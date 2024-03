BX Swiss TV: Automatische Risikoreduktion – Seitenlinie in Bärenmärkten

Bern – Im heutigen Experteninterview mit Stefan Buck, Partner bei adaptivv, geht es um die Downside Control von adaptivv, einem ETH Spin-off. Am Beispiel des Schweizer Aktienmarktes erklärt Stefan Buck im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG, wie die Sensor Technologie von adaptivv funktioniert und welche Mechanismen sowohl bei Bären- als auch Bullenmärkten greifen.

Im Fokus und zur besseren Verdeutlichung drei Aktientitel: Roche, Meyer Burger, Bayer.

Kapitel:

00:00 Automatische Risikoreduktion: Seitenlinie in Bärenmärkten

00:09 Was macht die Firma adaptivv?

00:25 Die letzten 10 Jahre am Aktienmarkt

00:57 Was tun bei schwächeren Phasen?

02:01 Ist es ein Sentiment?

02:36 Roche Holding AG

04:08 Meyer Burger Technology AG

06:10 Bayer AG

06:47 Was wird abgebildet?

07:24 Performance

08:09 Wie viel Prozent Exposure ist möglich?

08:32 Welche Assetklassen werden angeboten?

