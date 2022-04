BX Swiss TV: Sind Sanktionen sinnvoll?

Bern – Wie wirken sich die Sanktionen des Westens auf Russland aus? Zeigen die Sanktionen im Ukraine Krieg Wirkung oder schaden sie eher der Bevölkerung?

Auch die Türkei vermittelt im Augenblick zwischen den Konfliktparteien. Präsident Erdogan schliesst aktuell allerdings Sanktionen gegen Russland aus. In Zukunft könnte jedoch der Druck auf die Türkei, sich an den Sanktionen zu beteiligen, noch erhöhen. Ebenfalls profitieren Unternehmen im Bereich der Rüstungsindustrie vom Krieg. Das liegt unter anderem an der Erhöhung der Militäretats.

Wie könnte sich diese Branche in den nächsten Jahren entwickeln? Diese Fragen beantwortet Alexander Berger, Asset Manager bei Daubenthaler & Cie. GmbH im Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG.

Kapitel:

00:00 Alexander Berger: Sind Sanktionen sinnvoll?

00:30 Wirken die Sanktionen gegen Russland?

02:56 Türkei in der Vermittlerrolle

04:27 Rüstungsindustrie

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/