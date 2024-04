BX Swiss TV: SWISS – Mit Nachhaltigkeit auf Rekordkurs?

Spitch: Axel Conradi tritt als Pre-Sales Manager dem DACH-Verkaufsteam bei

Axel Conradi ist in Deutschland ansässig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von technischen Pre-Sales-Engagements, Architektur-, Design- und Beratungsunterstützung für eine Vielzahl von Kunden in unterschiedlichen Branchen.