BX Swiss TV: Was steckt hinter Themen ETFs und wie sind sie im Jahr 2022 gelaufen?

Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG gibt Gilles Boitel, Head Passive Sales Switzerland der DWS, einen Einblick über die derzeitigen Volumina an gehandelten Themen ETFs.

Welche Themen dieses Jahr zu Neuauflegungen geführt haben und Themen-ETFs in Portfolio integriert werden können, darüber berichtet Gilles Boitel weiter.

Kapitel:

00:00 Was steht hinter Themen-ETFs und wie sind sie im Jahr 2022 gelaufen?

00:16 Begrüssung Gilles Boitel – Head Passiv Sales DWS Schweiz

00:33 Wie sehen die Volumina bei den thematischen ETFs aus in der aktuellen Marktlage

01:10 Gibt es Innovation bei den Themen-ETFs

01:45 Healthcare – Genomics – als Beispiel für einen neuen Themen-ETF und welche Strategie dahinter steckt

02:22 Thematisches Investieren – wie spiegelt sich das in Portfolios wider?

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/