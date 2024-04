BX Swiss und Leonteq intensivieren Zusammenarbeit im Bereich Market Making

Bern – Leonteq übernimmt künftig das Market Making für einen Teil der Handelssegmente der Schweizer Börse BX Swiss. Dieser strategische Entscheid erhöhe das Engagement der Anteilseignerin, stärke den Börsenhandel in der Schweiz und ermögliche den Ausbau innovativer Handels- und Gebührenmodelle, wie BX Swiss in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Schweizer Börse BX Swiss bietet einen vertrauensvollen und sicheren Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an Finanzprodukten. In einem Teil der Aktien, ETFs und ETPs war bis anhin die Firma Lang & Schwarz für die Sicherstellung der laufenden Handelbarkeit verantwortlich. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen BX Swiss und Lang & Schwarz hat seit anfangs 2018 massgeblich zum Ausbau des Angebots an handelbaren Finanzprodukten und zum damit verbundenen Wachstum als attraktiver Handelsplatz beigetragen. Lang & Schwarz bleibt als Market Maker für wikifolio-Zertifikate weiterhin mit der BX Swiss verbunden.

Leonteq strategischer Partner von BX Swiss

Mit seiner Beteiligung an der BX Swiss ist Leonteq Ende 2023 zu einem strategischen Partner geworden. Ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit ist weiterhin die Stärkung des börslichen Handels in der Schweiz sowie der Ausbau innovativer Handels- und Gebührenmodelle. Im Zuge dessen wird Leonteq ab April 2024 schrittweise die Rolle als führender Market Maker an der BX Swiss übernehmen.

„Die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit Leonteq markiert einen bedeutenden Meilenstein für die BX Swiss. Wir sind überzeugt, dass diese strategische Partnerschaft dazu beitragen wird, unsere Position als Schweizer Handelsplatz zu stärken und die Bedürfnisse unserer Anlegerinnen und Anleger noch besser zu erfüllen. Zugleich möchten wir dem Team von Lang & Schwarz für die langjährige gute Zusammenarbeit und seinen Beitrag zum Wachstum der BX Swiss herzlich danken“, betont Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss. (BX Swiss/mc)