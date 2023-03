CAT Financial Products AG (CATFP) hat von der FINMA die Bewilligung als Wertpapierhaus erhalten

Zürich – Mit der Bewilligung will CATFP fortan eine noch aktivere Rolle auf dem Schweizer Finanzplatz einnehmen. Zudem konnte das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierungsrunde abschliessen. Damit ist die Basis für weiteres Wachstum sowie eine verstärkte Expansion auf regionaler und internationaler Ebene gelegt. Als unabhängiges Wertpapierhaus wird CATFP neue Dienstleistungen anbieten und erste Anlageprodukte lancieren.

CATFP wurde 2012 gegründet und gehört mit Standorten in Zürich, Genf, Bern und Lugano zu den grösseren Schweizer Anbietern von Anlagelösungen im Markt für Strukturierte Produkte. Bis dato stellte das Unternehmen Intermediären wie Vermögensverwaltern und Banken ihre innovative Service- und Technologieplattformen zur Verfügung.

Die Bewilligung als Wertpapierhaus eröffnet CATFP zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. So kann das Unternehmen neue Produkte, Dienstleistungen und Handelsfunktionen anbieten, wie etwa die Vermittlung und den Vertrieb von Finanzinstrumenten als Gegenpartei, die Emission von Strukturierten Produkten, deren Absicherungsgeschäfte und weitere wichtige Funktionen auf dem Sekundärmarkt wie Market Making, Index Calculation Agent sowie Paying Agent.

Produkte werden mit Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der BX Swiss zugänglich sein

CATFP wird neue Wege in der Entwicklung von Strukturierten Produkten, Actively Managed Certificates (AMCs), Exchange Traded Products (ETPs) und Tracker-Zertifikaten gehen. Basierend auf einer eigenen Emissionsplattform wird CATFP Produkte lancieren, die ganz auf die Bedürfnisse von Schweizer Anlegern zugeschnitten sind und sich im Wettbewerb differenzieren. In einem ersten Schritt werden auf dieser Plattform Strukturierte Produkte sowohl aus der eigenen Bilanz emittiert als auch Emissionen über ein ausserbilanzielles Vehikel lanciert. Als Rechtsstruktur des Emittenten wurde für dieses Vorhaben eine Protected Cell Company (PCC) in Guernsey mit dem Namen 1291 Issuer PCC Ltd gegründet. Der Emittent hat dabei die Möglichkeit, jede Emission unter einer finanziell und rechtlich segregierten Einheit zu tätigen, was das Ausfallrisiko auf die jeweilige Emission beschränkt. Zudem können die Emissionen aus einer PCC direkt besichert werden, womit auch ein öffentlicher Vertrieb möglich ist. Die emittierten Produkte werden mit Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der BX Swiss für die Investoren zugänglich sein. Die Emissions- und Handelsplattform wurde als Ökosystem entwickelt, das für alle Marktteilnehmer über eine offene Schnittstelle (API) zur Verfügung steht und modular aufgebaut ist. Skalierbarkeit und Effizienz nehmen dabei einen hohen Stellenwert ein.

„Die Wertpapierhaus-Lizenz ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von CATFP. Damit können wir unseren Kunden nicht nur ein verbessertes Dienstleistungsangebot ermöglichen, sondern schaffen mittels eigener Produkte wie AMCs und ETPs ein einzigartiges Anlageerlebnis mit höchster Flexibilität, Sicherheit und Transparenz. Wir freuen uns, mit unserer neuen Emissionsplattform für Strukturierte Produkte nun in der Lage zu sein, unser Serviceangebot in der Schweiz auszubauen und gleichzeitig über die Landesgrenzen hinweg zu expandieren. In beiden Bereichen werden wir bald weitere Schritte verkünden können, ganz gemäss unserer Mission «Always Ahead»,“ kommentiert David Schmid, Partner und Miteigentümer von CATFP, den strategischen Meilenstein.

CATFP hat in den vergangenen zwei Jahren ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team von Experten aus verschiedenen Bereichen aufgebaut, das mittlerweile auf über 50 Mitarbeitende angewachsen ist. Es umfasst Spezialisten aus allen relevanten Bereichen wie Sales, Public Distribution, Trading und Structuring, Quants, IT Development, Legal & Compliance, Finance & Accounting, Product Services & Management, Operations und Risikomanagement, die nun neben einer Lifecycle- und Reporting Plattform auch eine zeitgemässe Emissionsplattform basierend auf den neuesten Technologien und Systemen entwickelt haben.

„Wer in Innovationen investiert, investiert in seine Zukunftsfähigkeit und setzt auf Wachstum und Erfolg. Mitarbeitende haben bei uns die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten. Diese Unternehmenskultur leben wir als Team. Wir schaffen Wert durch Innovation”, kommentiert Giuliano Glocker, Partner und Miteigentümer von CATFP.

Neben ihm als Gründer der Firma sitzen mit David Schmid, Ulrich Sauter, Maurizio Maniglia, Nico Hofstetter, Stephan Giselbrecht und Roman Przibylla weitere erfahrene Personen in der Geschäftsleitung.

Im Kontext der FINMA Bewilligung wurde zudem eine bereits zuvor angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt. Damit stösst unter anderen Michael Hartweg mit einer entsprechenden Beteiligung zu den bereits bestehenden Aktionären dazu. Hartweg baute als Gründungspartner Leonteq mit auf und ist als Venture-Capitalist tätig. Er wird neu den Verwaltungsrat von CATFP präsidieren. Ebenfalls zum Verwaltungsrat dazugestossen ist Angelo Sieber, ehemaliger CFO von CATFP. Der Verwaltungsrat setzt sich aus weiteren Branchenexperten zusammen. Dazu zählen Andreas Eschbach, Beat Hodel, Daniel Eggenberger, Heinz Barmettler, Urs Meister sowie Valerio Roncone. (CATFP/mc/hfu)

