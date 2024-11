CellX Biosolutions erhält 150’000 Franken für bakterienbasierte Innovationen in der chemischen Abfallbehandlung

Zürich – Das ETH-Spin-off CellX Biosolutions hat 150’000 Franken von Venture Kick erhalten, um seine bakteriellen Produkte für den CO 2 -freien Abbau von Chemikalien weiterzuentwickeln und die Skalierung für industrielle Anwendungen zu verbessern.

Industrielle chemische Abfälle stellen eine globale Herausforderung dar. Herkömmliche Entsorgungsmethoden wie Verbrennung führen zu hohen Kosten und CO2-Emissionen. Zudem sind bestehende biologische Ansätze oft in ihrer Skalierbarkeit und Effizienz eingeschränkt, was den dringenden Bedarf an verbesserten Lösungen für das Abfallmanagement verdeutlicht.

Das ETH-Spin-off CellX Biosolutions bekämpft chemische Verschmutzung mit leistungsstarken bakteriellen Abbauprodukten, die einen CO 2 -emissionsfreien Abbau industrieller Schadstoffe ermöglichen. Mithilfe eines mikrofluidischen Werkzeugs identifiziert CellX einzigartige Bakterien mit hoher Abbauleistung, die schädliche Chemikalien wie PFAS und Pharmazeutika sogar in abgelegenen Umgebungen abbauen können. Dieser nachhaltige Ansatz bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Entsorgungsmethoden.

Der Markt für die Behandlung gefährlicher chemischer Abfälle wird bis 2027 voraussichtlich 48 Milliarden USD erreichen, bedingt durch verschärfte Umweltvorschriften und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. CellX Biosolutions hat mit seinen Produkten für hochprioritäre Schadstoffe grosses Potenzial in diesem Bereich. Das Unternehmen hat bereits in der Anfangsphase starke Kundenkontakte und plant, einen Markt von über 1 Mrd. USD zu bedienen, darunter grosse PFAS-Hersteller und Pharmaunternehmen, die umweltfreundliche Abfallmanagementlösungen suchen.

Pre-Seed-Runde von 1,2 Mio. Franken geplant

CellX wird die 150’000 Franken von Venture Kick für die Beschleunigung der Geschäfts- und Produktentwicklung verwenden und damit einen Beitrag zu seiner Pre-Seed-Runde von 1,2 Mio. Franken leisten, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.

Das Team von CellX setzt sich zusammen aus der Gründerin und CEO Dr. Estelle Clerc, die einen Doktortitel in Mikrobiologie hat, Mitbegründer und COO Geoffrey Besnier, Produktleiterin Dr. Fabienne Kurt und technischem Leiter Christian Engler. Alle bringen spezifisches Fachwissen ins Unternehmen ein.

„Venture Kick hat uns ermöglicht, wichtige Meilensteine zu erreichen: Partnerschaften aufzubauen, fachkundige Rechtsberatung zu sichern und Sichtbarkeit bei Investoren zu erlangen. Diese Unterstützung war entscheidend für unser Geschäft und die Produktentwicklung. Seit Beginn des Programms im Februar 2024 haben wir 1,2 Millionen Dollar an Unterstützung gesichert und CellX für ein Wachstum in der Branche gerüstet”, betonte CEO Estelle Clerc. (Venture Kick/mc/hfu)

