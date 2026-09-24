Cembra verlegt Hauptsitz von Zürich nach Baden

Zürich – Die Konsumkreditbank Cembra verlegt ihren Hauptsitz von Zürich Altstetten nach Baden. Der Umzug in den Konnex-Gebäudekomplex im ehemaligen Industriequartier Baden Nord ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Das neue Büro biete moderne Infrastruktur, zeitgemässe Gebäudetechnologie und einen energieeffizienten Betrieb, teilte Cembra am Donnerstag mit. Der Standort biete zudem dank einer zentrale Lage und einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Geschäftspartner. (awp/mc/pg)