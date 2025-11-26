Cerrion sichert sich 15,6 Millionen Euro für den Ausbau seiner KI-Videoagent-Plattform

Zürich – Das in Zürich ansässige Unternehmen Cerrion, eine KI-Videoplattform, die Probleme in Produktionslinien in Echtzeit erkennt und behebt, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 15,6 Millionen Euro (18 Millionen US-Dollar) aufgebracht, um seine Aktivitäten in den USA und Europa weiter auszubauen und zu skalieren.

Die Finanzierungsrunde wurde von der führenden Frühphasen-Venture-Capital-Gesellschaft Creandum angeführt, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Y Combinator, Goat Capital (Justin Kan, Gründer von Twitch), 10x Founders und Session VC. Zu den prominenten Angel-Investoren zählen Harry Stebbings (20VC), Oskar Hjertonsson, Thomas Wolf (Gründer von Hugging Face), Garret Langley (Gründer von Flock Safety), Filip Kaliszan (Gründer von Verkada) und Marc Maurer (ehemaliger CEO von On Running) sowie Carl Rivera (Chief Design Officer von Shopify).

Karim Saleh, Mitbegründer und CEO von Cerrion, sagt: „Globale Hersteller stehen unter zunehmendem Druck durch ungeplante Ausfallzeiten und steigende Betriebskosten, und die Nachfrage nach Lösungen für diese Herausforderungen war noch nie so gross wie heute. Diese Finanzierung ermöglicht es uns nicht nur, mehr Hersteller zu erreichen und zu unterstützen, sondern auch unseren Ruf als Team zu festigen, das an der Spitze der Entwicklung smarter, KI-gesteuerter Fertigungsprozesse steht.”

Cerrion wurde 2021 von Karim Saleh und Nikolay Kobyshev gegründet. Saleh ist der ehemalige Kapitän der ägyptischen Wasserball-Nationalmannschaft, der Unicorn Labs gründete, um Startups bei der Einführung ihrer MVPs zu unterstützen. Kobyshev ist der Serienunternehmer hinter Assaia, der KI-Plattform, die mittlerweile an 40 Flughäfen weltweit eingesetzt wird.

Cerrion entwickelt Video-KI-Agenten für die Fertigungsindustrie, und ihre Technologie wird bereits auf drei Kontinenten und in fünfzehn Ländern eingesetzt.

Nach Angaben des Unternehmens kosten Betriebsausfälle die globale Fertigungsindustrie jährlich 1,21 Billionen Euro (1,4 Billionen US-Dollar). Angesichts steigender Energiepreise und immer komplexer werdender Lieferketten sind die Kosten für Betriebsausfälle in der Industrie seit 2019 um 319 % gestiegen. Cerrion möchte dieser Herausforderung begegnen, indem es Fabrikarbeiter mit KI-Videoagenten unterstützt, die das überwachen, was sie selbst nicht sehen können. Diese Agenten unterstützen und befähigen menschliche Bediener, Prozessprobleme, Qualitätsstörungen und Sicherheitsrisiken in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren, indem sie Warnmeldungen auslösen, Maschinen verlangsamen oder anhalten und das zuständige Personal sofort informieren.

Diese Kombination aus autonomer Intervention und menschlicher Partnerschaft ermöglicht es Herstellern angeblich, Probleme bis zu 50 % schneller zu beheben und Ausfallzeiten und Ausschussverluste um die Hälfte zu reduzieren.

Hanel Baveja, Partner bei Creandum (der die Investition in Cerrion leitete), fügt hinzu: „Die Fertigungsindustrie ist eine der wenigen grossen Branchen, in denen KI bisher noch keinen transformativen Wert gebracht hat. Cerrion hat ein Produkt entwickelt, das sofort in bestehenden Produktionsumgebungen eingesetzt werden kann und den Betreibern Echtzeit-Informationen und Einblicke liefert, die sie bisher nicht hatten. Dies ist die Art von KI-Anwendung in der Praxis, die das Potenzial hat, eine 20-Billionen-Dollar-Branche zu verändern.“

Der Umsatz des Unternehmens hat sich seit 2024 verzehnfacht, angetrieben durch die starke Nachfrage von US-Herstellern sowie die konstante Nachfrage und Akzeptanz in Europa und Lateinamerika.

Cerrion wird bereits in Live-Produktionsumgebungen bei Herstellern wie Unilever, Riedel, Schott Zwiesel, Stölzle Lausitz, Sisecam und Verallia in den Bereichen Glas, Lebensmittel, Holz und Konsumgüter eingesetzt – Hersteller, die Produkte an grosse globale Marken wie Pepsi, Coca-Cola, Pfizer und Novartis liefern.

Das Unternehmen, das ein Ingenieurteam aus der ETH Zürich, Google und der EPFL aufgebaut hat, plant, diese Finanzierung zu nutzen, um seine Mitarbeiterzahl in Europa und den USA zu verdoppeln und die Plattform über den Bereich Vision hinaus zu erweitern. (EU-Startups/mc/hfu)

