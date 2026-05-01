Bayer Co.Lab und Superlab Suisse starten erneut Förderprogramm für Schweizer Startups

Basel – Bayer Co.Lab Connect Basel unterstützt Schweizer Startups dabei, die Lücke zwischen herausragender lokaler Forschung und globalen Chancen zu schliessen. Das Programm bietet direkten Zugang zum globalen Netzwerk von Bayer mit F&E-Experten, Investoren und Ökosystempartnern und beschleunigt so deren internationales Wachstum. Es ist speziell darauf ausgerichtet, Startups durch wertvolle Ressourcen und Kontakte zu fördern, während sie weiterhin von der Schweiz aus operieren.

Innovationen in den Life Sciences entstehen überall – Wirkung entfalten sie oft erst, wenn sie sich skalieren lassen. Bayer Co.Lab Connect Basel unterstützt Startups dabei, Partnerschaften aufzubauen, Know-how zu nutzen und den Markteintritt vorzubereiten. So sollen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen schneller Lösungen werden, die Patientinnen und Patienten erreichen.

Ein „Superpass“ für Schweizer Innovatoren

Der Gewinner des diesjährigen Bayer Co.Lab Connect Basel-Programms erhält einen nicht verwässernden Zuschuss von CHF 50’000 für Aktivitäten an einem Superlab Suisse-Standort. Dazu kommen eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft bei Bayer Co.Lab sowie ein Jahr weltweiter Hot-Desk-Zugang.

Teilnehmende profitieren ausserdem von Mentoring (u. a. im AdVise-Programm) und vom Zugang zum internationalen Bayer-Co.Lab-Netzwerk. Der Gewinner kann sich bei ausgewählten Veranstaltungen von Bayer Co.Lab und Partnern präsentieren und erhält zusätzliche Sichtbarkeit innerhalb der Community – unterstützt durch Superlab Suisse, Qiming USA Healthcare Fund und Goodwin. Zudem werden gezielt Kontakte zu Investorinnen, Investoren und weiteren Akteuren des Ökosystems vermittelt.

„Die Schweiz verfügt über ein dynamisches Startup-Ökosystem, insbesondere im Bereich Life Sciences“, erklärt Dr. Jürgen Eckhardt, Leiter Geschäftsentwicklung & Lizenzierung bei Bayer Pharmaceuticals und Leiter von Leaps by Bayer. „Dank der Förderung und des Zugangs zu Bayer und Superlab Suisse kann sich das Gewinner-Startup voll und ganz auf die Entwicklung innovativer Medikamente konzentrieren. Durch unser Mentoring-Programm und die Bayer Co.Lab-Plattformen erhält es direkte Unterstützung von Bayer-Expertinnen und -Experten und die Möglichkeit, sich auf wichtigen Veranstaltungen von Bayer und Partnern zu präsentieren.“

Aufbauend auf dem Erfolg mit dem Schweizer Unternehmen NXI Therapeutics

Im Jahr 2025 wählte Bayer NXI Therapeutics als erstes Unternehmen für das Bayer Co.Lab Connect Basel-Programm aus. Das Unternehmen zeichnete sich durch eine starke wissenschaftliche Basis und die enge Übereinstimmung mit den strategischen Prioritäten von Bayer aus. Dr. Ruben Herrendorff, CEO von NXI Therapeutics: „Das Bayer Co.Lab Connect-Programm bot dem NXI-Team eine hervorragende Gelegenheit, sich mit erfahrenen Arzneimittelentwicklern von Bayer auszutauschen und wertvolle Einblicke in den Entwicklungsplan von NXI zu gewinnen. Zudem öffnete es die Tür zu Bayers Partnerorganisation Superlab Suisse, die kürzlich zum neuen Standort von NXI wurde.“

NXI Therapeutics entwickelt Immuntherapien und untersucht dabei bislang wenig erforschte biologische Prozesse. Ein Fokus liegt auf Mechanismen, die entzündungsfördernde T-Zellen gezielt beeinflussen können, ohne die allgemeine Immunfunktion zu schwächen. Das Unternehmen hat kürzlich eine grössere Venture-Finanzierungsrunde mit Beteiligung internationaler Risikokapitalgeber abgeschlossen. (Bayer/mc/hfu)

Erfahren Sie hier, wie Startups ausgewählt werden und welche Startups sich bewerben können: https://colab.bayer.com/en/page/co-lab-connect-en