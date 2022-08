«CFO of the Year» 2022 in drei Kategorien gekürt

Zürich – Das CFO Forum Schweiz hat zum dreizehnten Mal den Award für «CFO of the Year Award» vergeben. Wie immer gibt es Gewinner in drei Kategorien.

«CFO of the Year» in der Kategorie «SMI Expanded» wurde laut Mitteilung vom Dienstag François-Xavier Roger, seit 2015 Finanzchef von Nestlé. In der Kategorie «SPI ohne SMI Expanded» wurde Ronald Trächsel gewählt, seit 2014 CFO des Berner Energiekonzerns BKW.

Und in der Kategorie «CFO Forum Schweiz – CFOs» ging Rudolf Sigg, Finanzchef der ZKB, als Sieger aus dem Rennen. Er ist bereits seit 1977 für die grösste Schweizer Kantonalbank tätig und seit 2008 Mitglied der Generaldirektion in der Funktion des CFO.

Die Jury des «CFO of the Year» Awards 2022 setzte sich aus 12 Vertretern von Banken, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, Finanzzeitschriften und Hochschulen zusammen. (awp/mc/ps)

CFO Forum Schweiz