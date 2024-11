CFT steigert Umsatz im dritten Quartal um knapp 12 Prozent

Lausanne – Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt. Zwischen Juni und September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,6 Prozent auf 251,1 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum 14,9 Prozent.

Auf bereinigter Basis erreichte der Umsatz 272,3 Millionen Franken, was einem Plus von 12,9 Prozent entspricht. Das Interdealer Brokerage-Geschäft (IDB) legte um 11,8 Prozent zu, während das Devisenhandelsgeschäft für Retail-Anleger in Japan (Non-IDB) um 55,4 Prozent wuchs.

Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT einen konsolidierten Umsatz von 788,2 Millionen Franken aus. Dies entspricht einem währungsbereinigten Plus von 10,8 Prozent und einem Wachstum zu aktuellen Wechselkursen von 6,8 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab CFT nicht.

CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Das Lausanner Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2400 Mitarbeitende. (awp/mc/ps)

CFT