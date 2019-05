BEKB: Markante Dividendenerhöhung und drei neue VR-Mitglieder

Bern – Die Aktionärinnen und Aktionäre der BEKB stimmten an der Generalversammlung vom 14. Mai 2019 sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, darunter einer markanten Dividendenerhöhung von 6.60 auf 8.00 Franken pro Aktie. Zudem wählten sie mit Gilles Frôté, Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und Dr. Pascal Sieber drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat. Antoinette Hunziker-Ebneter wurde als Präsidentin bestätigt.

Am 14. Mai 2019 trafen sich 1921 Aktionärinnen und Aktionäre in der BERNEXPO zur Generalversammlung der BEKB. Antoinette Hunziker-Ebneter, die Präsidentin des Verwaltungsrats, verwies auf das erfolgreiche Jahresergebnis 2018 und zeigte an konkreten Beispielen auf, wie die Welt, die Gesellschaft und die BEKB im Wandel sind.

Hunziker beantragte im Namen des Verwaltungsrats eine markante Dividendenerhöhung um 1.40 Franken auf 8.00 Franken pro Aktie, der die Eigentümer zustimmten. Die Ausschüttung beträgt total rund 75 Millionen Franken und erfolgt am 16. Mai 2019.

Solides Jahresergebnis

Hanspeter Rüfenacht, Vorsitzender der Geschäftsleitung, präsentierte die Geschäftszahlen des Jahres 2018. Der Jahresgewinn erhöhte sich um 2,4 Prozent auf 140,8 Millionen Franken. Die Kundenausleihungen stiegen um rund 1,3 Milliarden Franken auf 23,6 Milliarden Franken. Der Bestand an BEKB Fonds wuchs um mehr als 240 Millionen Franken auf 2,4 Milliarden Franken. Die Bilanzsumme erreichte mit 30,6 Milliarden Franken einen neuen Höchstwert.

Die Refinanzierung und Liquidität der BEKB bleiben überdurchschnittlich solid. Die Kundenausleihungen sind weiterhin vollständig mit Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen gedeckt. Die Eigenmittelausstattung liegt bei 18,6 Prozent. Seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 1998 hat die BEKB dem Kanton Bern Dividenden, Steuern und weitere Abgeltungen in der Höhe von rund 2 Milliarden Franken überwiesen. Rüfenacht betonte, dass es weiterhin das Hauptziel bleibe, der Volkswirtschaft im Marktgebiet eine gesunde und starke Bank zu erhalten. Mit einer erfolgreichen Unternehmensführung soll ein Beitrag zur eigenständigen Entwicklung der Region geleistet werden. Die tragenden Säulen der BEKB seien die Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden, die breite Verankerung bei den Aktionärinnen und Aktionären sowie engagierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Die Geschäftspolitik steht im Zeichen der Kontinuität. Wir bleiben eine verlässliche Partnerin für Wirtschaft und Gesellschaft», sagte Rüfenacht.

Drei neue Verwaltungsratsmitglieder

Aufgrund der Amtszeitbeschränkung schied Peter Siegenthaler aus dem Verwaltungsrats aus. Ebenfalls nicht mehr zur Verfügung einer erneuten Wahl standen Dr. Jürg Rebsamen und Dr. h.c. Eva Jaisli. Als neue Mitglieder wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Gilles Frôté, Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und Dr. Pascal Sieber. Folgende Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein Jahr wiedergewählt: Antoinette Hunziker-Ebneter (Präsidentin), Daniel Bloch, Prof. Dr. Christoph Lengwiler, Dr. Rudolf Stämpfli und Peter Wittwer. In den Vergütungsausschuss gewählt wurden Antoinette Hunziker-Ebneter, Daniel Bloch und Peter Wittwer. Die weiteren Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden ebenfalls mit grosser Mehrheit angenommen. (BEKB/mc/hfu)