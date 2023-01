Bergos geht mit neuem Kernbankensystem auf FNZ-Plattform in Betrieb

Über FNZ

FNZ ist die globale Wealth-Management-Plattform im Bereich der Vermögensverwaltung und arbeitet mit über 650 der weltweit führenden Finanzinstituten und über 8.000 Vermögensverwaltungsfirmen zusammen.

Mit rund 6.000 Mitarbeitern in 21 Ländern hat sich FNZ zum Ziel gesetzt, Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen, indem alle Menschen mit Geldanlagen nach ihren Wünschen und zu ihren Bedingungen Wohlstand schaffen können.

FNZ vereint Technologie, Infrastruktur und Investment Operations in einer einzigen, hochmodernen Plattform, die es seinen Partnern ermöglicht, hochpersonalisierte und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die nahtlos auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind.

FNZ verwaltet ein Kundenvermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar und hat es mehr als 20 Millionen Menschen aus allen Vermögenssegmenten ermöglicht, auf effektive, einfache und transparente Weise zu investieren und die Vermögensverwaltung für jeden zugänglich zu machen. www.FNZ.com.



Über Bergos AG

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Fokus auf Private Wealth. Sie ist im Jahr 2021 mit neuem Aktionariat aus ihrer vormaligen Muttergesellschaft, der 1590 gegründeten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, hervorgetreten und seit über dreissig Jahren für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Ihr Hauptsitz ist in Zürich mit einer Niederlassung in Genf. Die Schweizer Privatbank hat sich dem „Human Private Banking“ verschrieben und ist auf Vermögensverwaltung und -betreuung spezialisiert. Mit mehr als 100 Mitarbeitern liegt der Fokus auf der kompetenten Beratung in allen bekannten liquiden und nicht liquiden Anlageklassen sowie bei alternativen Anlagen wie Immobilien, Private Equity oder Kunst. Für unternehmerische Kunden bietet Bergos Zugang zu M&A und anderen Corporate Finance- Dienstleistungen. Die Bergos AG bietet Privatkunden, Unternehmern und deren Familien einen ganzheitlichen, generationenübergreifenden Service, der neben Anlageempfehlungen auf Sicherheit, Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit abzielt. www.bergos.ch