Swiss Re hält an eingeschlagenem Weg fest und will wachsen

Zürich – Der Rückversicherer Swiss Re hält an dem vor Jahren eingeschlagenen Kurs fest und bestätigt anlässlich eines Investorentreffens in London seine mittelfristigen Ziele. Im Kerngeschäft Rückversicherung will er profitabel wachsen und das Erstversicherungsgeschäft soll zurück in die Gewinnzone gebracht werden.

Die Kapitalausstattung sei nach wie vor stark und bilde die Basis für künftiges Wachstum und Aktionärsrenditen, teilte Swiss Re am Montag mit. Die Strategie ziele darauf ab, den Zugang zu Risikopools zu erweitern und zu diversifizieren. Dabei nutze man die eigene Risikokompetenz, den Zugang zu Kunden und die Kapitalstärke, sagte Konzernchef Christian Mumenthaler laut Mitteilung.

Die Swiss Re misst ihre Leistung anhand 2016 gesetzter Ziele, an welchen sie festhält. Sie will über den Versicherungszyklus mit der Eigenkapitalrendite den risikofreien Zinssatz zehnjähriger US-Staatsanleihen um mindestens 700 Basispunkte übertreffen und das ökonomische Eigenkapital je Aktie jährlich um 10 Prozent steigern.

Wegen Milliardenzahlungen für Naturkatastrophen hat Swiss Re das Renditeziel in den Jahren 2017 und 2018 verfehlt. In den Jahren davor war das Ziel dagegen übertroffen worden.

Wachstum mit Rückversicherungen

Künftige Wachstumschancen sieht Swiss Re vor allem im Rückversicherungsgeschäft. Die Einheit sei nach wie vor die treibende Kraft für die Profitabilität der Gruppe, heisst es. Nach wie vor gefragt seien etwa für Kunden massgeschneiderte Lösungen.

Aber auch das Geschäft mit Naturkatastrophenrisiken soll gezielt ausgebaut werden. Laut den hauseigenen Ökonomen des Swiss Re Institute wird der Rückversicherungsmarkt für Naturkatastrophen in den nächsten vier Jahren von derzeit 30 Milliarden auf rund 40 Milliarden US-Dollar wachsen.

Dank Risikokompetenz und Diversifikationsvorteilen erziele dieser Geschäftsteil attraktive Renditen, heisst es. Seit September bietet Swiss Re in der neu gegründeten Einheit Alternative Capital Partners entsprechende Kapitalinstrumente an. Dabei habe man das Portefeuille etwa mit Angeboten Dritter erweitert. Derweil seien in der Haftpflicht-Rückversicherung Massnahmen getroffen worden, um die Profitabilität zu verbessern.

Profitabilität bei CorSo steigern

Im Erstversicherungsgeschäft Corporate Solutions (CorSo) konzentriert sich Swiss Re auf den Turnaround. Die Sparte hatte zuletzt Verluste geschrieben. Mit den eingeleiteten Massnahmen erziele man Fortschritte, hiess es; die Preisdynamik sei nach wie vor positiv und neue Lösungen dürften den Bereich auf dem Weg zurück in die schwarzen Zahlen unterstützen.

Der Kosten-Schadensatz bzw. die Combined Ratio des Bereichs soll bis 2021 unter die für die Profitabilität des Geschäfts massgebende Schwelle von 100 Prozent geführt werden. Die Kennzahl soll dann bei 98 Prozent zu liegen kommen, sofern keine ausserordentlichen Schadensereignisse stattfinden.

Für das Geschäft mit geschlossenen Versicherungsbeständen, die zur Abwicklung auf die eigene Bilanz genommen werden, sucht die Swiss Re derweil weiterhin nach Lösungen. Mittelfristig soll die Beteiligung an ReAssure reduziert und das Geschäft dekonsolidiert werden. Im Sommer war der geplante Börsengang dazu auf Eis gelegt worden. Swiss hält sich für ReAssure auch andere Optionen offen.

Investitionen in die Innovation

Ein integraler Teil der Strategie sei auch die Monetarisierung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, heisst es weiter. Derzeit führe man mit rund 450 Vollzeitstellen 80 F&E-Programme durch und investiere jährlich rund 300 Millionen Dollar in Technologieprojekte, hiess es.

Als Beispiel dazu führt Swiss Re iptiQ auf, eine digitale Plattform zum Verkauf von Versicherungen. Die Plattform verzeichne mittlerweile 28 Vertriebspartner, die wöchentlich über 4’000 Policen im Leben- und im Sachversicherungsgeschäft verkaufen, und habe Potenzial für weiteres Wachstum. (awp/mc/ps)