Swiss Re erhöht Quartalsgewinn trotz erheblichen Grossschäden

Zürich – Swiss Re hat im ersten Quartal 2025 trotz der Belastung durch die Waldbrände in Kalifornien den Quartalsgewinn gesteigert. Der Rückversicherungskonzern gibt sich zuversichtlich im Hinblick auf seine Jahresziele.

Der Konzerngewinn für die ersten drei Monate erhöhte sich im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 1,3 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 10,4 Milliarden Dollar zurück nach 11,7 Milliarden im Vorjahr.

Belastung durch Grossschäden in der Höhe von 570 Mio Dollar

Das erste Quartal 2025 war für die Sach- und Haftpflichtsparten von erheblichen Grossschäden geprägt, heisst es in der Mitteilung. Trotzdem hätten alle Geschäftseinheiten robuste Ergebnisse erzielt. Die gesamte Belastung durch Grossschäden belief sich in der Sparte auf 570 Millionen Dollar, der grösste Teil entfiel dabei auf die Waldbrände in Los Angeles.

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) belief sich der Schaden-Kosten-Satz auf 86,0 Prozent nach 84,7 Prozent im Jahr davor. Im Lebengeschäft (L&H Re) erzielte der Rückversicherer derweil in den ersten drei Monaten 2025 einen Gewinn von 439 Millionen Dollar (VJ 412 Millionen).

Mit dem Quartalsresultat hat Swiss Re die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Diese hatten den Quartalsgewinn im Schnitt (AWP-Konsens) auf 985 Millionen Dollar geschätzt.

Für das Gesamtjahr 2025 gibt sich Swiss Re zuversichtlich. Trotz des herausfordernden Umfelds sei der Konzern zuversichtlich im Hinblick auf seine Ziele für 2025. (awp/mc/pg)