Chain IQ Group AG beruft Nadine Graf in den Verwaltungsrat

Baar – Chain IQ Group AG freut sich, die Ernennung von Nadine Graf als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekanntzugeben.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Erfahrung in der Mode-, Luxus- und Schönheitsindustrie bringt Nadine Graf fundiertes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Verwaltungsrat ein. Nadine Graf ist derzeit President der Region Europa, Naher Osten, Afrika und Indien bei The Estée Lauder Companies und hat sich dank ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeit, Marktchancen zu erkennen, Risiken zu managen und strategisches Wachstum voranzutreiben als respektierte, innovative Führungsperson etabliert.

Nadine Grafs Laufbahn umfasst weitere wichtige Führungspositionen bei The Estée Lauder Companies. Darüber hinaus hat sie nachweislich zum Erfolg von renommierten Unternehmen wie Douglas und The Nuance Group beigetragen. Nadine Grafs nachgewiesene Erfahrung in Branding sowie ihre Fähigkeit, zukunftsweisende Geschäftsmodelle zu implementieren, Transformation voranzutreiben und profitables Wachstum zu erzielen werden massgeblich zum Erfolg von Chain IQ Group AG beitragen.

“Es ist mir eine grosse Ehre, dem Verwaltungsrat der Chain IQ Group AG beizutreten, und ich freue mich darauf, einen wesentlichen Beitrag zum anhaltenden Erfolg des führenden, global tätigen unabhängigen Dienstleisters für indirekte Beschaffung zu leisten”, sagt Nadine Graf.

Claudio Cisullo, Gründer & Präsident des Verwaltungsrats der Chain IQ Group AG, sagt: “Ich freue mich sehr, dass Nadine Graf dem Verwaltungsrat der Chain IQ Group AG beitritt. Ihre Erfahrung und hervorragende Erfolgsbilanz, gepaart mit ihrer unternehmerischen und zukunftsorientierten Denkweise, werden für den Verwaltungsrat und das Unternehmen Chain IQ von grossem Wert sein.”

Die Wahl von Nadine Graf in den Verwaltungsrat der Chain IQ Group AG erfolgt an der Generalversammlung 2024. Nadine Graf wird ab sofort an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen.

Zusätzlich zur neu ernannten Nadine Graf besteht der Verwaltungsrat der Chain IQ Group AG aus folgenden Mitgliedern: Claudio Cisullo (Gründer & Präsident des Verwaltungsrats), Walter Stürzinger, (Vizepräsident), Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser, Stefano Aversa, Kurt Tenger und Donniel Schulman. (Chain IQ/mc/ps)