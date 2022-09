Chinesische Lepu Medical kotiert Anteilsscheine an Schweizer Börse SIX

Zürich – Mit der Lepu Medical Technology ist am Donnerstag ein weiteres chinesisches Unternehmen mit seinen Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts, GDR) an der Schweizer Börse SIX gestartet. Es handelt sich um das fünfte Unternehmen seit der Lancierung des «China-Switzerland Stock Connect» im Juli.

Lepu Medical Technology konnte insgesamt 17,7 Millionen GDR zu einem Angebotspreis von 12,68 US-Dollar platzieren, wie die Börsenbetreiberin SIX am Mittwoch mitteilte. Mit dem Angebot habe das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von ca. 224 Millionen Dollar erzielt. Ein GDR entspricht fünf A-Aktien des Unternehmens, das seit 2009 an der Börse Shenzhen kotiert ist.

Frisches Geld für Forschung und Entwicklung

Das chinesische Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hightech-Medizingeräten und -ausrüstung spezialisiert. Laut früheren Angaben solle der grösste Anteil des frischen Geldes in die Forschung und Entwicklung fliessen. Das Unternehmen nennt aber auch die Etablierung im Ausland als Ziel.

Im Rahmen des «China-Switzerland Stock Connect» können chinesische Unternehmen an der SIX an einem eigens dafür eingerichteten GDR-Handelssegment handeln lassen. Für die Hinterlegungsscheine gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr. (awp/mc/pg)

Lepu Medical