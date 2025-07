Handelsvolumen der SIX steigt im ersten Halbjahr deutlich

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der zur SIX gehörenden spanischen BME Exchange ist im ersten Halbjahr 2025 klar gestiegen. Vor allem der Handel mit ETFs hat laut einer Mitteilung vom Dienstag deutlich zugenommen.

Konkret kletterte das kombinierte Handelsumsatz im Vergleich zum Vorhalbjahr um 19,3 Prozent auf insgesamt 892 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz an der SIX Swiss Exchange trug mit einem Wachstum von 21,1 Prozent insgesamt 608,5 Milliarden dazu bei.

Das Handelssegment der ETFs habe dabei in den letzten sechs Monaten das höchste Wachstum an der SIX Swiss Exchange verzeichnet. Der Handelsumsatz in dieser Produktkategorie habe sich verdoppelt. Insgesamt seien bisher in diesem Segment 68,8 Milliarden Franken gehandelt worden und die Zahl der Transaktionen sei um 56,1 Prozent gestiegen.

Aber auch die Aktivität im Aktien- und Anleihenhandel haben klar zugenommen. Bei den Aktien stieg der Umsatz um 16,1 Prozent und bei den Anleihen um 11,0 Prozent. (awp/mc/ps)