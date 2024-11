Christian Mumenthaler wird Präsident des UBS Center for Economics in Society

Zürich – Das UBS Center for Economics in Society (UBS Center) an der Universität Zürich erhält einen neuen Präsidenten. Der ehemalige CEO von Swiss Re, Christian Mumenthaler, wird per Anfang 2025 Alt-Bundesrat Kaspar Villiger auf dieser Position ablösen.

Mumenthaler soll mit seiner Vision und Fachkenntnis das UBS Center dabei unterstützen, die Rolle als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft weiter auszubauen, wie das UBS Center am Dienstag mitteilt.

Das UBS Center for Economics in Society wurde 2012 als assoziiertes Institut der Universität Zürich gegründet, ermöglicht durch eine Spende von 100 Millionen Schweizer Franken anlässlich des 150-jährigen Bestehens der UBS. Die Initiative ging von Kaspar Villiger aus, dem damaligen VR-Präsidenten der UBS.

Die Stiftung soll Wissenschaft, Wirtschaft und Politik miteinander verbinden, um zentrale wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen anzupacken. (awp/mc/ps)

UBS Center for Economics in Society