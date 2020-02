Christoph Mauchle verlässt die VP Bank im Verlauf des Jahres

Vaduz – Nach sieben Jahren an der Spitze des Geschäftssegments «Intermediaries & Private Banking» hat Christoph Mauchle die Absicht geäussert, im Verlaufe des Jahres aus der VP Bank auszuscheiden. Dieser persönliche Entscheid sei das Resultat der weiteren Lebensplanung von Christoph Mauchle und erfolge in bestem Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat und CEO Paul Arni hält die VP Bank in einer Mitteilung fest.

Mauchle ist seit 2013 Mitglied des Group Executive Managements der VP Bank und hat als Head Client Business massgeblich zum kontinuierlichen Wachstum der Gruppe, insbesondere auch an den internationalen Standorten, beigetragen. Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrats der VP Bank, nimmt Mauchles Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis: «Mit verschiedenen strategischen Initiativen ist es Christoph Mauchle gelungen, das Kundengeschäft erfolgreich auszurichten und damit die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Mit Christoph Mauchle verlässt uns eine unternehmerische Persönlichkeit, die sich in den letzten Jahren stark für die Bank eingesetzt hat.»

Um einen reibungslosen Übergang an der Spitze der kundenbetreuenden Einheiten der VP Bank sicherzustellen, wird Mauchle seine Funktion bis zum Abschluss der Nachfolgeregelung ausüben. (VP Bank/mc)