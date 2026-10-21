Clearwater Analytics stärkt Präsenz in Deutschland und reagiert auf steigende Kundennachfrage in der DACH-Region

Boise, Idaho / Frankfurt – Clearwater Analytics investiert in den Standort Deutschland und gab heute den Ausbau seiner Präsenz bekannt: Mit einem neuen Büro in Frankfurt und 30 zusätzlichen Stellen in den Bereichen Client Servicing und Implementierung stärkt das Unternehmen seine Kundenbetreuung vor Ort. Angesichts von demografischem Wandel, dem Fachkräftemangel, steigenden regulatorischen Anforderungen und der zunehmenden Komplexität ihrer Portfolios richten Versicherer und Vermögensverwalter in der gesamten DACH-Region ihre Betriebsmodelle zukunftsfähig aus. Mit der Erweiterung des Frankfurter Standorts und den neuen Positionen unterstreicht Clearwater sein langfristiges Engagement im deutschsprachigen Markt.

Institutionelle Kunden im deutschsprachigen Raum verlangen Expertise vor Ort

Die Metropolregion Frankfurt Rhein-Main zählt zu den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsstandorten Europas. Hier sitzen besonders viele Banken, Versicherer, Asset Manager und Finanzdienstleister. Angesichts dieser Dichte und der spezifischen regulatorischen, fachlichen und sprachlichen Anforderungen in Deutschland erwarten institutionelle Kunden in der Region einen Technologiepartner, der vor Ort präsent ist. Für den Ausbau der DACH-Teams bietet Frankfurt Clearwater zudem Zugang zu zahlreichen Fachkräften und Nachwuchstalenten der Finanzbranche.

Deutsche Versicherer und Asset Manager haben sich bereits für Clearwater entschieden, um ihre Kapitalanlage zukunftssicher aufzustellen. Mit dem Ausbau des Frankfurter Teams steht auch neuen Kunden lokale Expertise in Accounting, regulatorischem Reporting und Kapitalanlagebetrieb zur Verfügung.

Neues Büro in Frankfurt unterstreicht das starke Wachstum in der DACH-Region

Das rasch wachsende lokale Team ist seit Juli 2026 im Frankfurter Opernturm ansässig. Hier hat Clearwater Analytics neue, grosszügige Büroräume bezogen, um ein perspektivisches Fundament für seine Wachstumsstrategie zu legen.

Um den spezifischen lokalen Anforderungen des deutschsprachigen Marktes nachhaltig gerecht zu werden, hat das Unternehmen als Technologieführer im Kapitalanlagemanagement eine gezielte Rekrutierungsoffensive gestartet. Im Fokus steht dabei der Ausbau der strategischen Kernbereiche Client Servicing und Implementierung. Das Unternehmen sucht ab sofort verstärkt Fachkräfte mit einer Expertise u.a. in den Bereichen Accounting, regulatorisches Reporting, Investment Operations, Fondsadministration und Securities Services.

„Institutionelle Investoren in der DACH-Region steuern komplexe Portfoliostrukturen über private und öffentliche Anlageklassen hinweg und erfüllen hohe regulatorische Anforderungen. Genau hierfür bietet Clearwater die passende Lösung“, sagte Josef Sommeregger, Global Head of Insurance bei Clearwater Analytics. „Viele Versicherer und Asset Manager setzen bei ihrer Infrastruktur im Kapitalanlagemanagement auf langfristige, strategische Partnerschaften. Neue Kunden nutzen eine mandantenfähige Plattform, die für alle Kunden gleichermassen weiterentwickelt wird und auf einer stets abgestimmten Datenbasis aufbaut. Zugleich erwarten sie einen Technologiepartner, der ihre Sprache spricht und ihre lokalen Standards kennt. Mit dem Ausbau unseres Teams in Frankfurt werden wir diesen Erwartungen auch künftig gerecht und bieten unseren Kunden vor Ort einen hochwertigen, persönlichen Service. So sichern wir unsere Kundennähe und stellen sicher, dass unsere Plattform regionalen Standards entspricht.“ (Clearwater/mc/ps)