Coface: Strategien der Pharmaindustrie zur Kompensation des Preisdrucks in den USA

Als weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Kreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte und Inkasso nimmt Coface im Rahmen seiner Sektorrisikoanalysen eine Einschätzung der Pharmaindustrie vor: Die Arzneimittelpreise in den USA stehen unter parteiübergreifender politischer Beobachtung. Grosse Arzneimittelhersteller passen sich jedoch an, indem sie kleine Zugeständnisse machen und nach neuen Einnahmequellen suchen. Diese Entwicklungen werden unweigerlich Auswirkungen auf europäische Märkte haben.

US Administration mit Druck auf Pharmabranche

Markenmedikamente in den USA kosten drei- bis viermal so viel wie in anderen wohlhabenden Ländern, hauptsächlich aufgrund des Fehlens einer zentralen Verhandlungsinstanz, intransparenter Preissysteme und der profitorientierten Strategien der Pharmaindustrie. Blockbuster-Medikamente wie Keytruda und Eliquis machen 90 % der Ausgaben aus, obwohl sie nur weniger als 10 % der Verschreibungen ausmachen, da Generika mengenmässig dominieren. Um diese Diskrepanz zu beheben, ergreift Trump Massnahmen. Zusätzlich zu den kürzlich eingeführten hohen Zöllen auf den Sektor¹ reaktivierte er per Dekret (Mai 2025) die Meistbegünstigungsklausel (MFN) für Arzneimittelpreise. Diese zielt darauf ab, die Arzneimittelpreise zu senken, indem sie an die niedrigsten Preise anderer reicher Länder gekoppelt werden, bereinigt um das BIP pro Kopf. Ihr rechtliches Schicksal ist jedoch ungewiss, da sie 2020 von Gerichten blockiert wurde. Dieser Druck veranlasst Arzneimittelhersteller, einige ihrer Preise zu überdenken. Niedrigere Arzneimittelpreise in den USA könnten jedoch zu Umsatzeinbussen für Markenhersteller führen. Um diese auszugleichen, müssen sie die Kosten global verteilen. Dies könnte potenziell die Preise in Europa in die Höhe treiben, einem Markt, der lange Zeit vor hohen Arzneimittelkosten geschützt war.

Intransparente Preisgestaltung bei hoher Marktkonzentration

Die Arzneimittelpreise in den USA sind hoch, weil das System der Marktfreiheit Vorrang vor zentralisierter Regulierung einräumt. Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich oder Grossbritannien, wo ein einziger öffentlicher Verhandlungsführer die Obergrenzen auf Grundlage des klinischen Mehrwerts und der Kosteneffektivität eines Medikaments festlegt, können amerikanische Hersteller die Listenpreise praktisch ohne Einschränkungen festlegen. Dies führt zu Anfangspreisen, die oft um ein Vielfaches höher sind als in Europa. Dieser Ausgangspunkt speist sich dann in ein komplexes Netz von Zwischenhändlern, darunter Apothekenabrechnungsstellen (PBMs), Versicherer und Vertriebshändler. Deren Rabattverhandlungen und Entscheidungen über die Arzneimittellisten führen zu intransparenten „Nettopreisen“, die Patienten und Arbeitgebern verborgen bleiben. Die Marktkonzentration verstärkt diesen Trend, da drei PBMs (Pharmacy Benefit Manager) über 80 % des Marktes kontrollieren und eine Handvoll Vertriebshändler den Vertrieb dominieren.

USA profitabelster Markt für Pharmakonzerne

Für die grossen Pharmakonzerne bleiben die USA der profitabelste Markt und bilden die Grundlage für ihre beträchtlichen Kapitalausgaben und F&E-Investitionen. Amerikaner geben jährlich rund 450 Milliarden US-Dollar für verschreibungspflichtige Medikamente aus (etwa die Hälfte der OECD-Ausgaben im Jahr 2023). 90 % dieser Ausgaben fliessen in Markenmedikamente. Diese Gewinne sind essenziell für den Innovationszyklus der Branche: Jede neue Behandlung erfordert erhebliche F&E-Mittel und birgt ein hohes Risiko, da etwa neun von zehn Medikamentenentwicklungen scheitern. Die USA tragen ausserdem mehr als die Hälfte der weltweiten Ausgaben für biopharmazeutische Forschung und ermöglichen so Durchbrüche in der Onkologie, Immunologie und bei fortgeschrittenen Therapien. Darüber hinaus werden die US-Einnahmen immer wichtiger, da die Branche kurz vor dem Auslaufen der Patente steht. Zwischen 2025 und Bis 2030 verlieren mehrere Blockbuster-Medikamente ihren Patentschutz, wodurch jährliche Umsätze von bis zu 200 Milliarde

Unverändert hohe Arzneimittelpreise trotz Kostensenkungsinitiativen

Die Arzneimittelpreise in den USA haben sich zwar etwas verbessert, aber es gab keine grundlegende Reform. Obwohl neue Initiativen darauf abzielen, die Kosten für Patienten zu senken, sind die Preise weiterhin deutlich höher als in vergleichbaren Ländern. Der Inflation Reduction Act von 2022 markierte einen wichtigen Meilenstein, indem er Medicare (das 20 % der Amerikaner abdeckt) die Befugnis gab, ab 2026 die Preise für bestimmte hochpreisige Medikamente auszuhandeln. Er begrenzt ausserdem jährliche Preiserhöhungen auf die Inflationsrate. Das kürzlich wiederbelebte Meistbegünstigungsmodell (MFN) geht noch einen Schritt weiter, indem es die US-Preise an die niedrigsten Preise in vergleichbaren Ländern koppelt. Obwohl eine flächendeckende Anwendung unwahrscheinlich ist, signalisiert das Modell eine aggressivere Preispolitik. Seine rechtliche Zukunft bleibt jedoch ungewiss.

Direktvertriebsplattformen verändern die Preisdynamik

Diese Plattformen ermöglichen es Arzneimittelherstellern, Medikamente direkt an Patienten zu verkaufen und dabei Zwischenhändler und die Krankenversicherung zu umgehen. Da sie die Margen der Zwischenhändler übernehmen, können sie Rabatte (gegenüber den ursprünglichen Listenpreisen) anbieten. TrumpRx ist das jüngste Beispiel für solche Plattformen. Die Plattform soll voraussichtlich 2026 starten, und die Preise werden auf Bundesebene ausgehandelt. Pfizer war das erste Unternehmen, das sich bereit erklärte, hochpreisige Medikamente auf dieser Plattform anzubieten. Im Gegenzug erhielt es Zollbefreiungen. Darüber hinaus könnten Unternehmen diese Plattformen nutzen, indem sie Medikamente anbieten, deren Patentschutz bald ausläuft. Dies könnte ihnen helfen, Patientenbindung aufzubauen (bevor Generika auf den Markt kommen). Ein Beispiel ist Eliquis, ein Blockbuster-Blutverdünner, dessen Patentschutz bald ausläuft. Er wird nun über die DTC-Plattform von Pfizer und BMS (Brystol Myers Squibb) mit einem Rabatt angeboten. Im Übrigen bieten Pharmaunternehmen wie Pfizer über Medicaid im Rahmen der Meistbegünstigungspreisregelung höhere Rabatte auf Blockbuster-Medikamente an. Obwohl Medicaid weniger als 10 % der Einnahmen ausmacht, tragen diese Massnahmen dazu bei, das Leistungsvolumen zu erhalten und politisches Wohlwollen zu erzeugen.

Taktische Erfolge ohne systemische Reform

Trotz des erheblichen Medienrummels führen Trumps Drohungen im Stil der Meistbegünstigung und der Druck durch Zölle bisher zu kleinen taktischen Erfolgen ohne systemische Reform. Arzneimittelhersteller reagieren darauf, indem sie die Medicaid-Rabatte ausweiten und Direktvertriebsplattformen entwickeln, um die Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) zu umgehen und so Reibungsverluste mit der Regierung zu vermeiden. Diese Massnahmen ermöglichen es den Unternehmen, ihre Margen bei den meisten Produkten zu erhalten und gleichzeitig von Zöllen befreit zu werden. Die US-Preisstruktur bleibt jedoch intransparent und hochkomplex, was abrupte, breit angelegte Preissenkungen unwahrscheinlich macht. Dennoch wird die parteiübergreifende Kontrolle der Arzneimittelpreise die US-Margen im Laufe der Zeit weiterhin belasten und die Rentabilität allmählich verringern. Die Anpassung wird zwar langsam erfolgen, aber die Entwicklung ist klar: Anhaltender politischer Druck wird die Preissetzungsmacht schwächen und eine strategische Neuausrichtung erzwingen. Angesichts des Drucks durch niedrigere Preise und des drohenden Auslaufens der Patente werden Arzneimittelhersteller gezwungen sein, neue Einnahmequellen zu erschließen, um potenzielle Verluste in den USA auszugleichen

Europa als nächstes Preisschlachtfeld

Europa, der zweitgrösste Markt des Sektors, dürfte zum nächsten Schlachtfeld der Pharmaindustrie werden. Einerseits machen die Grösse und die alternde Bevölkerung Europa zum idealen Ziel. Andererseits stellt die regulatorische Komplexität Herausforderungen dar. Jedes Land hat seine eigene zentrale Verhandlungsstelle für Preisgestaltung und Kostenerstattung, und das System ist deutlich transparenter als in den USA. Auf EU-Ebene fördert Brüssel zunehmend harmonisierte Preisrahmen und gemeinsame Beschaffungsinitiativen, um die kollektive Verhandlungsmacht zu stärken. Dennoch hat der Wandel bereits begonnen. In Grossbritannien steigen die Preise für Markenmedikamente, da die Regierung höhere Zuzahlungen für Arzneimittel leistet und damit jahrelange strenge Kontrollen und geringe Ausgaben für Arzneimittel umkehrt. Unternehmen wie AstraZeneca und Novo Nordisk passen bereits ihre Preise an, wodurch die Region zu einem wichtigen Ziel wird, um dem Preisdruck in den USA und dem Auslaufen von Patenten entgegenzuwirken.

Potenzial für soziale Spannungen

Diese Entwicklung birgt die Gefahr, die fiskalischen und politischen Spannungen in Europa zu verschärfen. Die europäischen Gesundheitssysteme, die bereits durch die alternde Bevölkerung und steigende Gesundheitskosten stark belastet sind, haben sich lange auf den relativ erschwinglichen Zugang zu neuen Medikamenten als Eckpfeiler ihrer Sozialmodelle gestützt. Deutliche Preiserhöhungen könnten die öffentlichen Gesundheitsbudgets untragbar belasten und schwierige Abwägungen zwischen Gesundheitsausgaben und anderen sozialen Prioritäten erzwingen. Politisch gesehen könnten höhere Arzneimittelkosten zu Gegenreaktionen führen, da die Bürger Preiserhöhungen als Bedrohung für den universellen Zugang zu Medikamenten wahrnehmen, einem Kernpunkt des europäischen Sozialvertrags. Einige Regierungen könnten wiederum die Unzufriedenheit der Bevölkerung nutzen, um strengere Preiskontrollen, Zwangslizenzen oder sogar Importregelungen durchzusetzen und damit potenziell das Marktumfeld für Pharmaunternehmen zu destabilisieren.

Anhaltender Druck zwingt zur Neuausrichtung

Coface geht davon aus, dass die Pharmaindustrie künftig eher auf eine Phase der Neuausrichtung als auf drastische Preissenkungen oder aggressive Kostenverlagerungen vorbereitet sein wird. Washington und die grossen Arzneimittelhersteller werden sich voraussichtlich darauf konzentrieren, das PBM-System zu umgehen und die Direktvertriebskanäle auszubauen, um Effizienz und Transparenz zu verbessern. Die Rabatte für Medicare und Medicaid dürften die Nettopreise weiterhin langsam senken. In Europa erscheint eine gewisse Preisangleichung unvermeidlich, wenn auch nicht ohne politische und fiskalische Reibungsverluste. Der Sektor könnte mit Umsatzdruck konfrontiert werden, der die F&E-Budgets schmälern, Innovationen verlangsamen und das Risiko von Arzneimittelengpässen erhöhen könnte – Folgen, die sowohl den Patientenzugang als auch die langfristige Widerstandsfähigkeit der Branche gefährden würden. (Coface/mc)