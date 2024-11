Coltene «Capital Markets Day»: Mehr Biss, neuer Fokus

Gleich vornweg «Der» zentrale Pfeiler der neuen Strategie am Captial Markets und die etwas verklausulierte News des Coltene Managements war, dass «Coltene die Befähigung der Zahnärztinnen und Zahnärzte, den natürlichen Zahn zu erhalten und zu verbessern» neu ins Zentrum der eigenen Unternehmensstrategie stellt. Somit ist klar welcher Markt ins Visier genommen wird.

Von Thomas Rauch

Bei einer Früherkennung von Problemen dank guter Prophylaxe in den entwickelten Märkten kann Coltene mit seinen «Solutions & Workflows» im Bereich Endodentologie somit in vielen Fällen eine valable Alternative zu den Implantaten werden – auch bei geteilter Meinung und unterschiedlichen Anreizen und Behandlungsansätzen der Zahnärzte. Tatsache ist, dass der Erhalt eines Zahns statt einem Ersatz mit einem Implantat das Risiko von Komplikationen oder anderer negativer Auswirkungen wie z.B. der Gesundheit des Zahnfleischgewebe verringern. Kostenvorteile und eine einfachere Behandlung für die Patienten sind weitere Umsatztreiber.

Coltene setzt nun also mit «Lösungen in der natürlichen Zahnerhaltung» einen zentralen strategischen Akzent. Lifestyle Trends mit immer weissen Zähnen verbessern die Prophylaxe und ermöglichen dank Früherkennung also eine Alternative zu den teuren, künstlichen Implantaten und der Entfernung des natürlichen Zahns. Falls dieser neue strategische Fokus von Coltene auf Zahnerhaltung bei den Zahnärzten und Patienten auf ein positives Echo stösst, dürfte die künftige Wachstumsdynamik bald davon profitieren.

Auf Zielkurs in 2024, Umsatzdynamik hält an

Nach diversen Neubesetzungen im Management des Herstellers von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten in den letzten 2 Jahren und einem schwierigen Geschäftsjahr 2023 bestätigt das Unternehmen die Wachstumsziele 2024 anlässlich des «Capital Markets Day». Somit dürfte Coltene das laufende Jahr mit einem Wachstum von 3% bis 5% (Vorjahr: minus 4.6%) und einer EBIT-Marge von 10-11% (Vorjahr: 8.1%) deutlich über dem Vorjahr abschliessen. Der ausserordentliche Lagerabbau im letzten Quartal 2023 und unvorteilhafte Produktmix könnte in 2024 aufgrund der gegenwärtigen Endmarktdynamik zu einem positiven Effekt im Schlussquartal 2024 führen und überraschen.

Das ambitionierte neue Management bringt zum Vorteil von Coltene globale Erfahrungen aus US- Unternehmen mit und kennt sich im wichtigen US-Markt und den Wachstumsmärkten in Asien aus. Vor allem in Übersee rechnet das Management mit einer erhöhten Dynamik und einen weiteren Ausbau der Marktstellung. Die mittelfristig anvisierte EBIT-Marge von 13-15%, welche in der Vergangenheit abermals verfehlt wurde und zunehmend realitätsfern wirkte, erscheint nun in absehbarer Frist umsetzbar.

Strategie-Fokus 2025- 2027: Einfacher, schneller, kreativer mit Fokus «Profitabilität»

Neben dem eingangs erwähnten strategischen Fokus will Coltene auch intern vorwärts machen: Das (zu) breite Produktesortiment soll optimiert und gestrafft und so die betriebliche Komplexität reduzieren. Zudem soll der Innovationsrhythmus erhöht und die Zeit von neuen Produkten bis zur Markteinführung verkürzt werden. Lifestyle Lösungen im Bereich Zahnverschönerungen werden auch dank attraktiven Margen weiter ausgebaut und zu einem zusätzlichen Ertragstreiber.

Selbstdarstellung und Inszenierung auf Social-Media mit weissen Zähnen dürften diesen Trend unterstützen. Im Infection Control wurden via diesen Kanal mit ersten Tatoo-Studios neue Kundensegmente ausserhalb dem Dental-Sektor gefunden. Die «neue» Coltene will nun agil und marktorientiert Akzente setzen. Geschwindigkeit und Vereinfachungen sollen auch kundenseitig zum Markenzeichen von Coltene werden.

Hoher operative Leverage ergibt hohe Gewinndynamik

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bewiesen, dass mit der Struktur und den Abläufen ohne Mehrkosten deutlich mehr Volumen umsetzbar sind. Dieser positive operative Leverage wird auch der entscheidende Ergebnistreiber bei höheren Umsätzen. Das angestrebte Volumenwachstum dürfte in den nächsten 2 Jahren nahezu zu einer Verdoppelung auf Stufe Ebene Gewinn/Aktie führen. Die «neue» Coltene dürfte also ertragsseitig das Niveau im post-Corona Umfeld der «alten» Coltene bald erreichen. Diesmal aber mit weit besseren Aussichten, die «alte Coltene» deutlich zu distanzieren.

Die eingeleiteten operativen Verbesserungen dürften die erwartete Gewinndynamik zusätzlich massgeblich unterstützten. Neben einer attraktiven Bewertung (2025E: KGV 13.9x) profitieren die Anleger von einer steuerfreien Dividendenrendite durch Kapitalherabsetzung von aktuell über 4%.