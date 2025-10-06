Contovista Community Meeting: Von Daten zu Dialog – Wie Banken durch Kundennähe überzeugen

Zürich – Banken verfügen heute über mehr Daten als je zuvor, doch echte Kundennähe entsteht nicht durch Analyse, sondern durch Interaktion. Wer sich differenzieren will, muss es schaffen, aus Daten relevante Erlebnisse, aus Informationen Verhaltenstrigger und aus Kundinnen aktive Mitgestalter zu machen.

Das Contovista Community Meeting am 11. November 2025 nimmt die Teilnehmenden mit auf eine strategische und praxisnahe Reise. Von den wachsenden Erwartungen heutiger Kundinnen über ein modulares Engagement-Framework, bis hin zu pilotierbaren Use Cases für Banken und inspirierenden Einblicken aus anderen Branchen.

Wann: 11. November 2025, 17:00 Uhr

Wo: Bluelion Startup Hub, Josefstrasse 219, 8005 Zürich

Zentrale Fragen, die wir beleuchten:

Die nächste Generation fordert neues Banking! Oder: Was die GenZ wirklich erwartet, Luana Eggerschwiler (Neoviso)

Luana Eggerschwiler (Neoviso) Globale Treiber, lokale Konsequenzen – warum Banken jetzt handeln müssen

Max Steiger, Philipp Dunach (Accenture)

Max Steiger, Philipp Dunach (Accenture) Von der Theorie zur Praxis: Use Cases, mit denen Banken heute starten können

BSI, Braingroup & Experian

BSI, Braingroup & Experian Chancen erkennen, gross denken und mutig handeln

Ein Impuls von Artur Shaygardanov (Nvidia)

Die Teilnahme ist kostenlos! Mehr mehr erfahren>