Contovista: Multibanking für Retailbanken – die Erfolgsfaktoren

Schlieren – Stellen Sie sich vor, Sie könnten all Ihre Bankkonten und Finanzdienstleistungen von verschiedenen Banken an einem Ort verwalten, ohne sich ständig in unterschiedlichen Apps und Websites einloggen zu müssen. Diese Vision ist heute Realität und nennt sich „Retail Multibanking“.

Die Realität der Multibanking-Revolution

Rund 70% aller Bankkundinnen in der Schweiz haben mehr als eine Bankbeziehung. Jede dritte Person pflegt sogar drei oder mehr Bankbeziehungen. Dank Mutlibanking für Retail kann man den mühsamen Prozess des ständigen Einloggens bei verschiedenen Banken hinter sich lassen. Man erhält stattdessen einen bequemen und schnellen Überblick über die gesamte finanzielle Situation.

Die Schweiz und der Weg zu Open Finance

Im Frühjahr 2023 sind mehr als 35 Schweizer Banken einem Aufruf der Schweizerischen Bankiervereinigung gefolgt und haben im Memorandum of Understanding für die Umsetzung von Retail Multibanking unterzeichnet. Je nach Ambition haben sich die Banken für eine Umsetzung bis Sommer 2024 als „First Mover“ oder für eine Umsetzung bis Sommer 2025 als „Fast Follower“ entschieden. Dies markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Etablierung von Open Finance in der Schweiz.

Retail Multibanking ist erst der Anfang. Es eröffnet die Tür zu immer raffinierteren Anwendungsfällen, die das Kundenerlebnis verbessern und neue Einnahmequellen erschliessen. Banken sollten ihre strategische Positionierung überdenken und Multibanking als Chance begreifen, um ihren zukünftigen Erfolg zu sichern.

In einer zunehmend digitalisierten Welt werden Banken, die die Möglichkeiten von Multibanking ausschöpfen, nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch neue Einnahmequellen erschliessen und ihre Position als innovative Finanzpartner festigen.

