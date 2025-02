Contovista: Mehr Souveränität für Retail-Bankkundinnen, neue Chancen für Finanzinstitute

Zürich – Es ist soweit – 2025 wird das Jahr des Multibankings für Retail-Kundinnen und -Kunden in der Schweiz. Mit bLink steht eine sichere Plattform bereit, immer mehr Banken machen mit – und Contovista bietet die passenden Multibanking-Fähigkeiten für den komfortablen Kontoüberblick und liefert mit dem AI Personal Finance Manager zusätzlichen Mehrwert für dieses neue Banking-Paradigma.

Multibanking ist ein wichtiger Schritt in die Welt von Open Banking, Open Finance und Beyond Banking, und für Retail-Kundinnen eine sehr erfreuliche Entwicklung. Denn durch Multibanking gewinnen sie einen perfekten Überblick über ihre Finanzen mit nur einem Login. Und im wachsenden Open Banking-Ökosystem profitieren sie durch den AI Personal Finance Manager von neuen Angeboten und kontinuierlicher Innovation durch kundenzentrierte Mehrwert-Services. Natürlich nützt diese Entwicklung auch den Banken selbst: Sie schaffen mehr Customer Engagement, sichern die Kundenschnittstelle und erfahren mehr über die Bedürfnisse ihrer Kunden.

Multibanking: Der Fahrplan für die Schweiz

Wenn Multibanking für Retail in Kürze in der Schweiz auf den Markt kommt, ist der erste Schritt in Richtung Banking-Zukunft gemacht. Neben den unmittelbaren Vorteilen von Multibanking werden dadurch die Grundlagen für Open Finance und Beyond Banking geschaffen, was kontinuierlich neue Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht.

Als Schweizer Pionier für Multibanking für KMUs implementiert Contovista für Banken bereits seit mehreren Jahren entsprechende Multibanking-Lösungen, die eine effiziente Finanzverwaltung über verschiedene Bankverbindungen hinweg ermöglichen. Dank der grossen Erfahrung mit Multibanking liefert Contovista innovative Lösungen. Dazu gehören Multibanking für Privatkundinnen als Stand-alone-Option, aber auch der Multibanking-fähige AI Personal Finance Manager mit umfangreichen Mehrwert-Services.

Die Testphasen und die Implementierung sind weitgehend abgeschlossen. Partnerbanken von Contovista haben ausserdem das »Friends and Family«-Testing im Produktionsumfeld erfolgreich durchgeführt. Nun folgt in der nächsten Phase der schweizweite Rollout für sämtliche Retail-Kundinnen der relevanten Banken. Und dann nimmt der grossartige Plattform-Effekt von Open Banking seinen Lauf: Eine Banking-Revolution, von der alle profitieren – Finanzinstitute, Drittanbieter und vor allem natürlich die Endkundinnen selbst.

Mehrwertservices machen für Kunden den Unterschied

Multibanking bringt Kundinnen durch den Gesamtüberblick ihrer Finanzen mit einem einzigen Login enormen Nutzen – vor allem zusammen mit einem Finanzcockpit wie dem AI Personal Finance Manager.

Die grössere Datengrundlage ermöglicht es Banken dabei, Kunden wesentlich verbesserte Services anzubieten. Dazu gehören nicht nur die direkten Banking-Tools für Kontensaldi und Transaktionen, sondern auch weiterführende Insights in die eigenen Finanzen oder andere Mehrwertservices, beispielsweise intelligente Steuerabzüge, ein Carbon Footprint Manager oder eine Abo-Übersicht. Diese Services und Finanz-Insights werden genau zur individuellen Situation der Kund:innen passend ausgespielt – auf der Grundlage ihrer Kontoinformationen. Das Ergebnis ist ein tieferes Verständnis der eigenen finanziellen Situation, was unter anderem eine bessere Kontrolle und Planung der eigenen Ausgaben ermöglicht. Und dank Multibanking können Kundinnen nun auch Finanz-Insights über Konten und Transaktionen bei anderen Banken erhalten.

Enorme Potenziale für die Finanzinstitute

Persönlichen Service und Angebote, die für den eigenen Alltag relevant sind: Das erwarten Bankkundinnen von heute zunehmend auch von ihrem Finanzinstitut. Wenn Banken hier liefern und ihre Kunden mit einem Multibanking-Angebot bei deren Bedürfnissen abholen, zeigen sie sich als verlässliche Partnerin und vertiefen damit die Kundenbeziehung. Die Bindung an die Hausbank, deren App den Nutzerinnen die vielen Vorteile ermöglicht, wird dabei nachhaltig gestärkt.

Banken erzielen mit Multibanking-Angeboten ein innovatives Image und können sich dadurch besser auf dem Markt differenzieren. Insbesondere Institute, die Multibanking in Verbindung mit einem Personal Finance Manager anbieten, positionieren sich als moderne und kundenorientierte Unternehmen. Und gerade in Märkten wie der Schweiz, in denen Multibanking noch neu ist, sichern sich Banken durch eine frühe Implementierung Wettbewerbsvorteile.

Das trägt zur Sicherung der Kundenschnittstelle bei – ebenso wie die Tatsache, dass ein integrierter Personal Finance Manager mit Multibanking-Funktion und Mehrwertservices die Nutzungshäufigkeit der App erhöht. Kundinnen prüfen und verwalten ihre Finanzdaten darüber regelmässig. Die Integration von Mehrwertservices steigert die Verweildauer und Interaktion von Kunden in digitalen Kanälen signifikant.

Die Funktionen des AI Personal Finance Managers werden dabei in Zukunft immer weiter ergänzt. Geplant sind beispielsweise eine automatische Zinsertragsoptimierung oder ein automatisches Kontensaldomanagement. Das macht das Tool noch attraktiver für Kundinnen. (Contovista/mc/hfu)