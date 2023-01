Contovista: Open Finance – Strategien und Chancen 2023

Der Finanzplatz Schweiz öffnet sich für die Zukunft: Im Dezember 2022 hat der Bundesrat eine Initiative gestartet, um Open Finance in der Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen. Damit wird eine ganze Bandbreite digitaler Innovationen ermöglicht, von denen alle Beteiligten profitieren – Kundinnen ebenso wie Finanzinstitute.

Das Eidgenössische Finanzdepartement formuliert dafür nun Ziele wie die Schaffung gemeinsamer Standards, die Öffnung der Schnittstellen und das Angebot skalierbarer Lösungen. Sie sollen sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen für Open Finance in der Schweiz stimmen.

Das bringt Open Finance: Komfort, Digitalisierung, Wachstum

Eine neue, kundenzentrierte Welt der Finanzdienstleistungen: Open Finance schafft die Voraussetzungen dafür. Denn die Öffnung des Zugriffs auf Finanzdaten und Kontofunktionen macht es möglich, dass auch Drittanbieter vielfältige Produkte und Services für Finanzkunden entwickeln können – und dass diese über ihr ganz reguläres Bankkonto Zugang dazu erhalten.

Dazu gehört Open Banking, also Dienste rund um Kontoinformationen (z.B. Datenauswertung) und Kontofunktionen (z.B. Zahlungsauslösung), die die Grundlage für Dienstleistungen wie Multibanking sind. Durch Multibanking werden die Vorteile dieser Anwendungen noch potenziert. Kundinnen können so auch Fremdkonten zentral über das E-Banking ihrer Hausbank verwalten. Die umfassende Datenbasis durch den Zugriff auf die Transaktionen sämtlicher Konten verbessert die Qualität der Analysen und personalisierten Angebote. Contovista bietet schon heute Multibanking an und nutzt dafür u.a. das Schweizer bLink-Ökosystem. Über Open Banking hinaus schliesst Open Finance auch Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen und, auf den ersten Blick, bankferne Dienstleistungen mit ein.

Alles, was mit ihren Finanzen, und teils auch über diese hinaus, zu tun hat, können Kundinnen zukünftig auf derselben Plattform steuern – und das bei ihrer Hausbank. Sie freuen sich über eine komfortable digitale User Experience, Echtzeit-Service etwa beim Kreditantrag und für relevante personalisierte Angebote. Finanzunternehmen wiederum erhöhen die Effizienz, senken die Kosten, steigern den Umsatz und nicht zuletzt die Kundenzufriedenheit.

Innovations-Schub für die Finanzbranche

Der Bundesrat verfolgt mit seiner Initiative einen marktbasierten Ansatz, der auf die Eigeninitiative der Branche setzt statt auf regulatorische Vorgaben wie etwa die EU (PSD2). Branchenvertreter und Forscherinnen begrüssen dieses Vorgehen. Der Druck auf die Branche steigt trotzdem: Werden die Ziele bis Juni 2024 nicht erreicht, können regulatorische Massnahmen immer noch folgen.

Mit diesem Datum besteht also durchaus eine regulatorische Dringlichkeit für Finanzinstitute. Auf 2024 und die folgenden Entwicklungen sollten Banken aber natürlich nicht warten – zu gross sind schon heute die Vorteile von Open Finance für die Positionierung im immer schärferen Wettbewerbsumfeld des digitalen Banking: Der Zeitpunkt zu handeln ist jetzt.

Digitale Investitionen kosten allerdings Zeit und Geld. Für eine besonders effiziente und schnelle Umsetzung können Institute daher auch auf die Zusammenarbeit mit einer bewährten Expertin wie Contovista setzen. Für uns ist das Thema nichts Neues: Open Finance gehört von Anfang zentral zu unserer DNA. Wir entwickeln seit 2013 API-basierte Tools für das Finanzmanagement und valide zugehörige Geschäftsmodelle – für die Schweiz, aus der Schweiz. Und schon 2019 haben wir Multibanking-Optionen eingeführt.

Für Banken ist die Implementierung technisch unkompliziert, schnell und sicher. Dasselbe gilt für die Kundinnen – immer vorausgesetzt, dass sie in die Dienste einwilligen: Die digitale Öffnung findet selbstverständlich nur mit ihrem ausdrücklichen Einverständnis statt.

Open Finance 2024 und Open Banking: Ausblick und Chancen

Die Ziele für Open Finance 2024 sind formuliert, der Startschuss ist gefallen, eine breite Palette an Use Cases ist schon auf dem Schweizer Markt eingeführt. Viele weitere sollen und werden noch kommen. Wie geht es jetzt weiter? Hier einige Beispiele für die Zukunftsagenda:

Auf Basis des präzisen Kundenprofils können personalisierte Produktempfehlungen ausgespielt werden, die für die Nutzer wirklich relevant und nützlich sind. Dazu gehören etwa Finanzprodukte der Bank selbst, aber auch Produkte von externen Anbietern.

ausgespielt werden, die für die Nutzer wirklich relevant und nützlich sind. Dazu gehören etwa Finanzprodukte der Bank selbst, aber auch Produkte von externen Anbietern. Durch den Zugriff auf umfassende Echtzeit-Kontodaten können Kredite genau zu dem Zeitpunkt und Umfang angeboten werden, zu dem auch ein konkreter Bedarf besteht.

genau zu dem Zeitpunkt und Umfang angeboten werden, zu dem auch ein konkreter Bedarf besteht. Zugleich liefert die Kontodaten-Analyse den Kundinnen Tipps und Insights, die sie dabei unterstützen, ihre Finanzen im Griff zu behalten – ein wichtiger Beitrag zur Financial Health.

Mit Beyond Banking wird das E-Banking der Hausbank zur nützlichen Schaltzentrale für Verbraucherinnen . Sie bekommen individuell passende Angebote zu Reisen, Versicherungen oder Mietwagen, sie erhalten Vouchers, sie nutzen Bonus- und Kundenbindungsprogramme.

. Sie bekommen individuell passende Angebote zu Reisen, Versicherungen oder Mietwagen, sie erhalten Vouchers, sie nutzen Bonus- und Kundenbindungsprogramme. Wenn die Hausbank einen Kredit- oder Kartenantrag ablehnt, könnte er dennoch von einem anderen Institut übernommen werden. Dafür erhält die Bank eine Vermittlungsprovision, ähnlich wie beim Affiliate-Geschäft.

Das Endergebnis für Banken: eindeutig positiv. Open Finance ermöglicht der Bank Mehrgeschäft und schärft ihr Profil durch relevante Angebote. Die Bank eröffnet Kundinnen die Welt der Open Finance und bietet ihnen eine hochwertige digitale User Experience. Damit erhöht sie die Kundenbindung, wird wieder zur zentralen First Bank und besteht im digitalen Wettbewerb.

Kundinnen bringen Banken nach wie vor grosses Vertrauen entgegen – durch den kundenzentrierten Service dank Open Finance wird dieses Vertrauen mehr als gerechtfertigt. Mit Open Finance schliesst sich also der Kreis: Die Digitalisierung ist keine Bedrohung etablierter Institute, sondern hilft ganz im Gegenteil dabei, ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Die Vorteile von Open Finance nutzen mit Contovista

Ihr wollt eure Bank für die Zukunft aufstellen – was trägt Contovista konkret dazu bei? Auf eurem Weg in die Welt der Open Finance unterstützen wir in Form von Beratung und Workshops mit unserem technologischen Know-How und massgeschneiderten Open Banking-Lösungen, die in das bestehende E-Banking eingebunden werden.

Der Personal Finance Manager (PFM) liefert Kundinnen ein personalisiertes Finanzcockpit mit Multibanking-Option und relevanten Tools wie einem Carbon Footprint Manager. Der Business Finance Manager (BFM) mit Multibanking-Option bringt Geschäftskunden digitale Fähigkeiten wie Liquiditätsplanung mit Echtzeitdaten und einfachere Übersichts- und Analysemöglichkeiten. Unsere Enrichment Engine analysiert und kategorisiert Transaktionsdaten und liefert somit die Basis für Data-Driven Banking, gestützt auf zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz und Analytics.

Diese Lösungen entwickeln und verbessern wir ständig weiter, und davon profitieren die Anwenderinnen sofort. Mit Contovista als Partnerin seid ihr für zukünftige Entwicklungen perfekt aufgestellt – und spielt schon heute die Vorteile aus, die Open Finance der Finanzwelt von morgen eröffnet. (Contovista/mc/hfu)