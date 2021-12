Credit Suisse ernennt Francesco De Ferrari zum CEO von Wealth Management

Zürich – Die Credit Suisse hat einen Chef für ihre grosse Division Wealth Management gefunden. Es ist – wie in den Medien bereits spekuliert – Francesco De Ferrari.

Er wird per Anfang 2022 auch Mitglied der Geschäftsleitung und direkt an CEO Thomas Gottstein berichten, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Ausserdem übernimmt er ad interim die Funktion des CEO der Region Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Christian Meissner, CEO der Division Investment Bank, wurde derweil zum CEO der Region Americas ernannt. Und Helman Sitohang und André Helfenstein wurden zum CEO der Region APAC bzw. CEO der Region Schweiz ernannt. Des Weiteren übernimmt Mark Hannam die Funktion des Leiters Internal Audit.

Die Ernennungen stünden im Einklang mit der im November 2021 verkündeten neuen Strategie und Organisationsstruktur der Gruppe. Mit der neuen Strategie werde die Credit Suisse in eine Matrixorganisation überführt, «um ihre Strategie mit Blick auf Stärkung, Vereinfachung und Wachstumsinvestitionen bestmöglich umzusetzen», wie es heisst. (awp/mc/ps)