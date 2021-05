Credit Suisse ernennt Gabriele D’Agosta zum Leiter Private Banking Italien

Zürich – Die Credit Suisse freut sich, die Ernennung von Gabriele D’Agosta zum Leiter Private Banking Italien und CEO der Credit Suisse (Italy) S.p.A. bekannt zu geben. Das Wealth-Management-Team der Credit Suisse in Italien ist kürzlich bereits durch eine Reihe von Relationship Managers (RMs) verstärkt worden.

Robert Cielen, Leiter International Wealth Management Europe, kommentierte: «Wir freuen uns sehr, Gabriele D’Agosta im Team begrüssen zu dürfen. Seine Motivation und Erfahrung werden uns helfen, unser Team in Italien noch weiter voranzubringen – in einem Land, in dem wir mit Stolz auf über dreissig Jahre im Dienst unserer Kundinnen und Kunden zurückblicken können. Italien ist für die Bank von strategischer Bedeutung, wir werden auch künftig in diesen Markt investieren und dort neue Mitarbeitende einstellen. Ich möchte an dieser Stelle auch Giorgio Vio für seine Führungsqualitäten und die beachtlichen Leistungen danken.»

Federico Imbert, Country CEO und Senior Franchise Officer Italien, ergänzte: «Wir wollen den Kunden unser spezifisches Know-how und unsere globalen Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich freue mich darauf, mit Gabriele die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen allen Divisionen der Gruppe in Italien und weltweit in jenem Teamgeist, der die Credit Suisse stets ausgezeichnet hat, weiterzuführen und vorantreiben.»

Gabriele D’Agosta verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Bocconi in Mailand und über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung. Sein Hauptschwerpunkt liegt dabei auf italienischen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Vermögensverwaltungskundinnen und -kunden. Zuletzt war er bei der UBS tätig, davor bekleidete er Positionen bei Rothschild und Morgan Stanley. Gabriele D’Agosta wird von Mailand aus tätig sein und an Robert Cielen, Leiter International Wealth Management Europe, berichten. Er tritt die Nachfolge von Giorgio Vio an, mit dem er eng zusammenarbeiten wird, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten.

Edoardo Ravano, Andrea Di Carlo und Edoardo Longhini verstärken seit Kurzem als Senior RMs das Wealth-Management-Team der Credit Suisse Italien in Mailand, Matteo Carraro und Roberto Bettati ebenfalls als Senior RMs das Team in Padua. Ginevra Calegari d’Oria nahm ihre Tätigkeit als Tied Agent auf und Stefano Mussati wird demnächst als Anlageexperte das Team am Standort Mailand bereichern.

Das Private Banking der Credit Suisse in Italien wird zudem weiterhin von der Erfahrung von Vincenzo De Falco, Leiter IWM Investment Banking Advisory Coverage Europe, profitieren: Er arbeitet fortan von Mailand aus, was die Bedeutung des italienischen Marktes unterstreicht. Vincenzo De Falco wurde im Januar 2021 in seine Position berufen, damals am Standort Zürich. Er wird die Kundinnen und Kunden in Europa auch künftig mit seinem umfassenden Know-how unterstützen. (Credit Suisse/mc/ps)