Credit Suisse ernennt Rob Cox zum Leiter Corporate Communications der Gruppe

Zürich – Rob Cox wechselt von Breakingviews, der globalen Plattform von Reuters für Finanzanalysen und Kommentare, zur Credit Suisse. Er zeichnet sich durch seine umfangreiche Erfahrung aus, die er in knapp drei Jahrzehnten im Finanzjournalismus gesammelt hat. Rob Cox war unter anderem direkt an der Gründung und dem weiteren Ausbau von Breakingviews beteiligt.

Thomas Gottstein, Chief Executive Officer, kommentierte die Ernennung wie folgt: «Ich freue mich sehr, Rob Cox in seiner neuen Funktion willkommen zu heissen. Er verfügt über fundierte Kenntnisse, eine beachtliche Leistungsbilanz und globale Sichtweisen, die der internen und externen Kommunikation zweifellos zugutekommen werden. Diese Bereiche sind von grosser Bedeutung für das Wachstum und den Erfolg unserer Geschäftstätigkeit in der gegenwärtigen, für die Zukunft der Credit Suisse entscheidenden Phase. Rob Cox wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere neue Gruppenstrategie über alle Kommunikationskanäle hinweg voranzutreiben. Zudem wird er eine wesentliche Rolle in der Kommunikation mit den wichtigsten Stakeholdern spielen, während wir unser Ziel verfolgen, eine Bank mit noch ausgeprägterer Kundenorientierung zu werden, bei der das Risikomanagement im Mittelpunkt steht.»

Nachfolge von Christine Graeff

Rob Cox wird die Nachfolge von Christine Graeff antreten, die per Februar 2022 zur globalen Leiterin Human Resources ernannt wurde. Er wird am 12. April 2022 in Zürich seine Arbeit aufnehmen und direkt an Thomas Gottstein berichten. Dominik von Arx, der zurzeit Corporate Communications interimistisch leitet, wird als stellvertretender Leiter Corporate Communications der Gruppe tätig sein.

Rob Cox war zuletzt als Redaktor von Reuters Breakingviews in New York und Paris tätig. Im Jahr 2020 zog er nach Zürich. Er ist einer der Gründungsmitglieder von Breakingviews, das 2009 an Thomson Reuters verkauft wurde. Zuvor hatte er verschiedene redaktionelle Positionen bei Bloomberg News in New York, Mailand und London sowie bei American Banker in Chicago inne.

Rob Cox ist ein Gründungsmitglied von Sandy Hook Promise, einer Non-Profit-Organisation, die geschaffen wurde, um der Gemeinschaft in seinem Heimatort Newtown, Connecticut, dabei zu helfen, den Amoklauf von 2012 an einer Grundschule zu verarbeiten und die Ursachen für Waffengewalt anzugehen. Seine redaktionellen Beiträge zu Geschäfts- und Finanzthemen sowie zur Waffengewalt wurden mehrfach ausgezeichnet. Rob Cox besitzt einen Master of Science der Columbia University Graduate School of Journalism und verfügt über einen BA-Abschluss der University of Vermont.