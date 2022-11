Credit Suisse leistet weitere Rückzahlungen an Greensill-Investoren

Zürich – Die Credit Suisse hat bei der Liquidierung ihrer Greensill-Fonds insgesamt 7,4 Milliarden Dollar oder 73 Prozent der Fondsvermögen zum Zeitpunkt der Schliessung der Fonds zurückerhalten. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Update des Credit Suisse Asset Management (CSAM) hervor. Zuletzt hatte die Grossbank die Summe auf 7,3 Milliarden Dollar beziffert.

Einschliesslich einer Ende vergangener Woche erfolgten Rückzahlungen haben die Greensill-Investoren nun 6,78 Milliarden Dollar zurückerhalten. Damals hatte die CS die Auszahlung eines Liquidationserlöses von 31,3 Millionen Dollar an die Fondsinvestoren angekündigt. Damit sei der Subfonds «Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund» fast vollständig zurückbezahlt. Im letzten Update von Mitte Oktober hatte die CS die bisher erfolgten Rückzahlungen an die Fondsinvestoren noch auf 6,75 Milliarden beziffert.

Wie es in den aktuellen Ausführungen nun weiter heisst, hat die CS mit dem Unternehmen GFG Alliance des Stahlmagnaten Sanjeev Gupta ein Abkommen für die Rückzahlung der ausstehenden Forderungen von dessen australischen Operationen abgeschlossen. Bis im Oktober 2022 habe GFG nun rund 302 australische Dollar zurückgezahlt. Weitere Zahlungen sind auch von einem weiteren wichtigen Gläubiger, dem US-Kohleunternehmen Bluestone Resources, erfolgt: Anfang Oktober habe die CS rund 8,1 Millionen US-Dollar erhalten.

Die CS hatte im Frühling 2021 mitgeteilt, die gemeinsam mit der inzwischen insolventen Greensill Capital geführten «Lieferketten-Finanzierungs-Fonds» zu liquidieren. Zum damaligen Zeitpunkt beliefen sich die Fondsvermögen auf rund 10 Milliarden Dollar. Die Fonds investierten in Forderungen von Zulieferern an Unternehmen: Statt auf die Bezahlung einer Lieferung zu warten, verkauften die Lieferanten die Forderung mit einem Abschlag an Greensill Capital, welche die Forderungen bündelte. (awp/mc/ps)