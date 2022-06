Credit Suisse kündigt weiteren Quartalsverlust an – Aktien sacken weiter ab

Zürich – Die Credit Suisse kommt nicht aus den roten Zahlen. Das schwierige Marktumfeld macht der skandalgeplagten Grossbank besonders zu schaffen. Nach einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal bricht der Aktienkurs am Mittwoch ein.

Die Marktbedingungen seien im zweiten Quartal 2022 weiterhin schwierig, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Besonders harzig läuft es offenbar im Investment Banking und mit Blick auf die Regionen besonders in Asien. Nach den ersten zwei Monaten des zweiten Quartals warnt die Grossbank vor einem weiteren Verlust. Es wäre der dritte Quartalsverlust in Folge.

Die aktuelle geopolitische Lage mit der russischen Invasion in der Ukraine, die deutliche Straffung der Geldpolitik durch die wichtigsten Zentralbanken als Reaktion auf den signifikanten Anstieg der Inflation sowie das Auslaufen der Corona-Stimulierungsmassnahmen hätten zu einer weiterhin erhöhten Marktvolatilität und schwachen Kundenbewegungen geführt, insbesondere in der Region Asien-Pazifik, schrieb die Bank.

Weniger Kapitalmarktemissionen

Die Einnahmen für Beratung im Kapitalmarktgeschäft seien zwar im Vergleich zum Vorjahr stabil. Das schwierige Gesamtumfeld sowie ein anhaltend tiefes Niveau bei Emissionen und die Ausweitung der Kreditprämien hätten die Investment Bank in den Monaten April und Mai allerdings finanziell beeinträchtigt. Das werde im zweiten Quartal in der Division und in der Gruppe insgesamt wahrscheinlich zu einem Verlust führen.

Zusätzlich werde das Ergebnis vom anhaltend volatilen Marktwert der Beteiligung an der Allfunds Group beeinflusst. Bereits im ersten Quartal hatte die CS deswegen Verluste erlitten. Der Aktienkurs der Fondsplattform war eingebrochen.

Unter dem Strich hatte die zweitgrösste Schweizer Bank im ersten Quartal 2022 bereits ein Minus von 273 Millionen Franken erlitten, nachdem ihr das Skandaljahr 2021 einen Reinverlust von insgesamt 1,6 Milliarden Franken beschert hatte.

Beschleunigte Kosteneinsparungen

2022 werde mit Blick auf die zweite Jahreshälfte weiterhin ein Übergangsjahr bleiben, schreibt die CS. Trotz des miserablen Starts ins Jahr war die Bank nach dem ersten Quartal zuletzt Ende April noch klar von einem Gewinn im Gesamtjahr ausgegangen.

Jetzt sollen die Kosteninitiativen in der gesamten Gruppe beschleunigt werden – mit dem Ziel, ab 2023 eine Maximierung der Einsparungen zu erzielen. Über Details dazu will die Bank an einem für den 28. Juni geplanten Investorenanlass informieren. An diesem Tag wollte die Grossbank den Fokus auch auf die Themen Risiko und Compliance, Technologie sowie Vermögensverwaltung legen.

«Wir konzentrieren uns weiterhin auf die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie, unserer regulatorischen Sanierungsprogramme sowie die Verankerung des Risikomanagements im Kern der Bank», hiess es am Mittwoch. Letzteres hatte sich die Grossbank nach den milliardenteuren Debakeln um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Greensill-Fonds auf die Fahnen geschrieben.

Gesamte Branche betroffen

Die Credit Suisse sah sich am Mittwoch zur Gewinnwarnung veranlasst, bevor CS-Chef Thomas Gottstein am (morgigen) Donnerstag an einer Branchenkonferenz der US-Investmentbank Goldman Sachs sprechen wird. Das Update zum Geschäftsverlauf bei der Schweizer Bank wird auch mit an anderen Branchenanlässen bereits gefallenen Aussagen und Kommentaren zum Handelsgeschäft anderer Grossbanken begründet.

«Bei einer Bank im Restrukturierungs- oder Übergangsmodus, die um den Break-Even kämpfen muss, schlägt widriges Marktumfeld besonders stark ins Kontor», kommentiert ZKB-Analyst Michael Kunz. Die Aktien der CS verlieren am Mittwochvormittag über 7 Prozent auf 6,20 Franken im bisherigen Tagestief.

Aber auch die anderen hiesigen Bankenwerte geben – wenn auch weniger stark als CS – deutlich ab. Der Sektor ist europaweit unter Druck. (awp/mc/pg)