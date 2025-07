CH-Eröffnung: Gedämpfte Stimmung – Fokus wieder auf Zoll-Streit

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit einem Rücksetzer in den Handel gestartet. Der Markt müsse einiges verdauen, heisst es von Händlern. So seien die gestrigen US-Arbeitslosenzahlen zwar besser ausgefallen, dämpften dafür aber die Hoffnungen auf Zinssenkungen. Und von der deutschen Industrie kamen schlechte Nachrichten, was auch nicht positiv für die Stimmung hierzulande sei. Zudem müssen die Märkte im Tagesverlauf wegen des «Independence Day» ganz ohne US-Impulse auskommen.

Der Blick dürfte sich nun wieder stärker auf den Zoll-Streit richten, nachdem US-Präsident Donald Trump sein «One Big Beautiful Bill» durchgesetzt hat. Denn die Frist läuft kommende Woche aus und es gibt noch keine Einigung mit Europa. Entsprechend steige die Unsicherheit und die Gefahr für Rückschläge. Generell habe sich der Markt in letzter Zeit nicht gerade nach Lehrbuch verhalten, ergänzt eine Händlerin. Das zeige, auf welch tönernen Füssen die Erholung stehe.

Der SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,37 Prozent auf 11’933,75 Punkte. Der SLI fällt um 0,44 Prozent auf 1960,10 Punkte und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 16’536,14 Punkte. Im SLI, der aktuell 31 Titel umfasst, legen nur 3 Titel zu, alle anderen bis auf unveränderte Julius Bär und Holcim geben nach.

Der Industriekonzern ABB (-0,7%) hat einen Servicevertrag vom Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean Group an Land gezogen. Das hält die Aktie noch knapp im Mittelfeld.

Amrize (+1,0%) liegen an der SLI-Spitze. Das jüngst abgespaltene US-Geschäft von Holcim könnte von Infrastrukturinvestitionen in den USA profitieren.

Ansonsten präsentiert sich die Nachrichtenlage mehr als dürftig, so dass Studien bewegen. Die Swisscom-Aktien (+0,6%) profitieren dabei neben ihrem defensiven Charakter von einer unverändert positiven Einschätzung der UBS.

Derweil äussern sich zahlreiche Experten zu Sika (-1,0%) mit vielen, wenn auch kleineren Kurszielsenkungen. Das bremst die Titel, auch wenn die Analysten durchwegs bei positiven Einschätzungen bleiben. Schlusslicht sind einmal mehr Swatch (-1,7%). (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google