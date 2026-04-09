Crypto Finance, AMINA und Incore Bank schliessen die zweite Phase ihres Pilotprojekts auf Google Cloud Universal Ledger ab

Zürich – Crypto Finance, AMINA Bank AG („AMINA“) und die Incore Bank haben den zweiten Schritt innerhalb der ersten Phase ihres Pilotprojekts zur Zahlungsinfrastruktur auf Google Cloud Universal Ledger (GCUL) abgeschlossen und sind damit von ihrem Proof-of-Concept vom November 2025 zur produktiven Validierung im Interbankbereich übergegangen. Die Partnerschaft der drei regulierten Finanzintermediäre demonstriert Funktionen, die mehrere Überweisungen zu einem einzigen Bank-zu-Bank-Clearing zusammenfassen.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden operative Abläufe getestet, um die Einsatzreife der Technologie zu ermitteln und gleichzeitig aufzuzeigen, wie sich die Abwicklungseffizienz exponentiell steigern lässt, sobald weitere Institute dem Netzwerk beitreten. Angesichts der Entwicklung der Finanzmärkte hin zu rund um die Uhr verfügbaren Diensten zeigt dieses Pilotprojekt einen pragmatischen Weg zur Modernisierung des Zahlungsverkehrs auf, ohne etablierte regulatorische Rahmenbedingungen zu stören oder neue Formen des digitalen Geldes einzuführen. AML- und Sanktionsprüfungen sind direkt in den Transaktionsablauf integriert, was eine konsistente und effiziente Compliance ermöglicht und gleichzeitig strenge Datenschutzstandards gewährleistet.

Während der erste Teil des ursprünglichen Infrastruktur-Pilotprojekts die Abwicklung nahezu in Echtzeit unter Verwendung von GCUL demonstrierte, haben die teilnehmenden Banken im zweiten Teil des Pilotprojekts Live-Kundentransaktionen in einer Produktionsumgebung verarbeitet.

„Wir bewegen uns auf ein stärker vernetztes Finanzsystem zu, in dem Geld und Vermögenswerte in Echtzeit abgewickelt werden können, ohne das Vertrauen zu beeinträchtigen“, sagte Stijn Vander Straeten, CEO der Crypto Finance Group. „Dieser Pilot zeigt, wie das in der Praxis aussieht: regulierte Banken, produktionsreife Prozesse und eine Shared-Ledger-Ebene, die Reibungsverluste beseitigt. Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung der nächsten Generation von Finanzmärkten.“

„Dieses Pilotprojekt mit Google Cloud Universal Ledger bestätigt die Einsatzbereitschaft unserer Technologieinfrastruktur für Produktionsumgebungen innerhalb bestehender regulatorischer Rahmenbedingungen“, sagte Franz Bergmüller, CEO von AMINA. „Wir haben echte Betriebsfähigkeit unter Beweis gestellt und eine Grundlage für die Bewältigung komplexer Zahlungsprobleme geschaffen. Die von uns gezeigten Netting-Fähigkeiten könnten bei Transaktionen in verschiedenen Währungen besonders wertvoll sein, wo unsere regulierte Präsenz in der Schweiz, der EU, Hongkong, Abu Dhabi und dem Vereinigten Königreich uns in die Lage versetzt, diese Technologie für die globale Zahlungsoptimierung zu nutzen.“

„Die wichtigste Errungenschaft aus Integrationssicht war, wie nahtlos sich die Lösung in unsere offene Plattform einbinden liess, die wir für mehrere Banken betreiben,“ sagte Mark Dambacher, CEO der Incore Bank. „Dies ermöglicht Transaktionen, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen, und bietet eine solide Grundlage für die Entwicklung weiterer wertschöpfender Dienstleistungen für unsere Kunden.“

In dieser Phase des Pilotprojekts fungierte Crypto Finance als Währungsbetreiber Operator und legte Governance-Standards, Onboarding-Kriterien und Transaktionsregeln fest, während die Incore Bank und AMINA die neuen Funktionen direkt in ihre regulierten Bankumgebungen integrierten.

Möglich gemacht durch die private, genehmigungsbasierte Ledger-Infrastruktur von Google Cloud, zeigte die Initiative, wie sichere, vollautomatisierte Inlandsüberweisungen rund um die Uhr durchgeführt werden können, indem sie die bewährten Zahlungswege der Schweiz mit einem modernen Shared Ledger kombiniert, das auf mehr Effizienz und Interoperabilität ausgelegt ist.

„Wir sind stolz darauf, die Schweiz beim Ausbau ihrer Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation zu unterstützen“, sagte James Tromans, Managing Director, Web3 and Digital Assets, Google Cloud. „Dieses Pilotprojekt zeigt, wie Google Cloud Universal Ledger Finanzdienstleistungen verbessern kann, während es gleichzeitig die geltenden regulatorischen Anforderungen erfüllt.“

Das Pilotprojekt zeigt, wie die Shared-Ledger-Technologie die bestehende Zahlungsinfrastruktur ergänzen kann, anstatt sie zu ersetzen, und damit eine praktische Grundlage für stärker vernetzte Zahlungsökosysteme schafft. Mit Blick auf die Zukunft planen die Partner, weitere Anwendungsfälle zu untersuchen, darunter währungsübergreifende Abwicklungen, Devisen-Workflows und Transfers digitaler Vermögenswerte: Anwendungsbereiche, in denen die demonstrierten Verrechnungsfunktionen erhebliche operative Vorteile in breiteren institutionellen Netzwerken bieten würden. (Crypto Finance/mc/hfu)