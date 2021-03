CS führt Asset Management künftig als eigene Division – Körner wird Leiter

Zürich – Die Credit Suisse zieht organisatorische Konsequenzen aus den Turbulenzen um die „Lieferketten-Finanzierungsfonds“ und führt das Asset Management künftig als eigenständige Division. Geführt wird die neue Division vom ehemaligen UBS-Manager Ulrich Körner.

Der Bereich Asset Management werde per Anfang April aus der Division International Wealth Management ausgegliedert, teilte die Grossbank am Donnerstag mit. Die Führung als eigene Division unterstreiche die strategische Bedeutung des Asset-Management-Geschäfts für die Bank und ihre Kundinnen und Kunden, so die Bank.

Körner berichtet direkt an Gottstein

Varvel Körner werde als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an den Group CEO Thomas Gottstein berichten. Der bisherige globale Leiter Asset Management, Eric Varvel, werde Körner in den kommenden Monaten bei der Einarbeitung in die neue Rolle unterstützen. Danach werde er sich auf seine anderen Aufgaben als CEO der Credit Suisse Holdings (USA) und Chairman der Investment Bank fokussieren.

Die Division International Wealth Management (IWM) wird derweil weiterhin von Philipp Wehle geführt, der ebenfalls in der Geschäftsleitung verbleibt.

Körner war von 2014 bis 2019 CEO Asset Management bei der Konkurrentin UBS. Von 2019 bis 2020 war er bei der UBS Group als Senior Advisor des CEO tätig. Körner war allerdings schon früher Geschäftsleitungsmitglied bei der Credit Suisse gewesen und hatte bei der Bank verschiedene Funktionen wahrgenommen, darunter Chief Financial Officer und Chief Operating Officer der Credit Suisse. (awp/mc/ps)