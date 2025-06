CSS-Chefin Philomena Colatrella tritt Ende 2025 zurück

Luzern – Nach fast zehn Jahren an der Konzernspitze wird CSS-Chefin Philomena Colatrella den Versicherer Ende 2025 verlassen. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger wurde eingeleitet.

Seit 2016 führt Colatrella die operativen Geschäfte der CSS-Versicherung als CEO. Nun hat sie zum Ende des Jahres ihren Rücktritt abgekündigt. Für sie sei nach dem 125-Jahr-Jubiläum und der neu erarbeiteten Strategie die Zeit gekommen, ihre «nächste berufliche Phase einzuleiten», lässt sie sich in einer Mitteilung am Mittwoch zitieren.

In ihrer Zeit an der Spitze haben sie zusammen mit dem Verwaltungsrat das Unternehmen grundlegend transformiert und gestärkt, heisst es weiter. So habe die CSS etwa in jedem Jahr einen erfolgreichen Geschäftsabschluss vorlegen können. Unter der Leitung von Colatrella sei auch die Digitalisierung vorangetrieben worden.

Der Verwaltungsrat spricht ihr in der Mitteilung seinen Dank für «ihren enormen Beitrag» aus. Gleichzeitig habe man die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. (awp/mc/pg)