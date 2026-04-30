Swica steigert 2025 Gewinn deutlich

Winterthur – Der Kranken- und Unfallversicherer Swica hat im Jahr 2025 insgesamt deutlich besser gewirtschaftet als im Jahr davor. So ist der Gewinn um mehr als einen Drittel gestiegen. Dazu haben wie schon im Vorjahr die Erträge aus Kapitalanlagen wesentlich beigetragen.

Swica erzielte unter dem Strich einen Gewinn von 122,8 Millionen Franken, entsprechend einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Prämieneinnahmen der Gruppe stiegen um 0,8 Prozent auf 5,98 Milliarden Franken und die Netto-Versicherungsleistungen um 0,9 Prozent auf 5,22 Milliarden. Dies habe insgesamt zu einem beinahe ausgeglichenen versicherungstechnischen Ergebnis geführt. Die Finanzmarktrendite habe dagegen netto «erfreuliche» 3,0 Prozent erreicht.

Ein starker Fokus habe im vergangenen Geschäftsjahr auf der Rentabilität des Unternehmensgeschäfts mit der Krankentaggeld- und Unfallversicherung gelegen. Denn die stetig steigenden Leistungskosten hätten eine Sanierung des Portfolios unumgänglich gemacht.

Unfallversicherung nicht kostendeckend

So sei im Bereich Krankenversicherung VVG, der neben den privaten Zusatzversicherungen auch das Krankentaggeld umfasst, die Combined Ratio auf 97,9 Prozent verbessert worden. Im Bereich Unfallversicherung lag diese hingegen bei 100,6 Prozent und war damit knapp nicht kostendeckend.

In der obligatorischen Grundversicherung wurde die Kundenzahl um 10’000 Personen vergrössert, womit die Gesamtzahl der Versicherten zu Jahresbeginn bei 1,57 Millionen lag.

Bei der Zahl der KVG-Versicherten (obligatorische Krankenversicherung) resultierte ein leichtes Wachstum auf 861’000 Grundversicherten Anfang 2026. Damit sei der Rang als viertgrösste Krankenversicherung der Schweiz klar bestätigt worden.

Unter anderem durch den Abbau von mehr als 30 Stellen seien wie geplant auch die Verwaltungskosten gesenkt worden, und zwar um rund 50 Millionen Franken pro Jahr. Swica sieht dadurch die Wettbewerbsfähigkeit für die kommenden Jahre nachhaltig gestärkt. (awp/mc/ps)

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