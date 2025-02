Dank Quantenchip befinden sich Google-Aktien im Aufwind

Limassol – Mit einem Marktanteil von um die 80 % bei Desktop und mobilen Geräten ist Google die unbestrittene Leitfigur im Bereich der Suchmaschinen. Immer am Zahn der Zeit will Google mit innovativen Technologien und umfangreichen Funktionen für alle Menschen im digitalen Zeitalter da sein. Doch Suchmaschine allein ist zu wenig, um den Wirkungsgrad des US-Unternehmens mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien zu beschreiben.

Als Aktiengesellschaft kann jeder am Erfolg des Konzerns teilhaben. Nach diversen Aufs und Abs befinden sich die Google Aktien dank neuer technologischer Entwicklungen aktuell wieder im Aufwind.

Alphabet Inc.: Die Dachgesellschaft von Google und Co

Alphabet ist die Dachgesellschaft, unter der sich nicht nur Google befindet, sondern auch andere Akquisitionen. 1995 startete das Abenteuer Google der beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin, das sich heute zum Inbegriff der Suchmaschine entwickelt hat. Google und entsprechend Alphabet haben sich zu einem führenden Unternehmen an der Börse entwickelt.

Neue innovative Konzepte und Anwendungen sorgen dafür, dass das Unternehmen mit all seinen Tochtergesellschaften weiter als eines der weltweit erfolgreichsten Konzerne agiert. Nach eigenen Angaben des Firmengründers Larry Page ist Alphabet eine Sammlung verschiedener Unternehmen. Google ist dabei die bekannteste und grösste. Weitere Tochtergesellschaften sind Jigsaw, Deepmind, Capital oder Calico, um einige zu nennen. Diese Firmen gehen weit über den Bereich Suchmaschine hinaus. Sie kommen aus dem Bankenwesen, der KI, der Biotechnologie oder der Cybersecurity.

Beim Kauf von Aktien muss der Unterschied zwischen Alphabet A und Alphabet C berücksichtigt werden. Während Class-A-Aktien ein Stimmrecht bei Unternehmensentscheidungen haben, besitzen Class-C-Aktien kein Stimmrecht. Es gibt ausserdem noch die Class-B-Aktien, die jedoch nicht gehandelt werden, sondern den Eigentümern und anderen wichtigen Figuren vorbehalten sind. Sie besitzen ein Stimmrecht, das 10-Mal höher ist. Die Kurse der A- und C-Aktien sind unterschiedlich, was bei einer Investition beachtet werden muss.

Quantenchip sorgt für Aufwind der Alphabet Aktie

Jetzt dürften die Google-Aktien weiteren Schub erhalten, denn die Ankündigung des neuen Quanten-Chips Willow sorgt für Aufregung in der Branche. Dieser soll schneller und besser Rechenfehler reduzieren und mit einer enormen Leistung punkten. Die Fähigkeiten des Quantencomputers sollen die Richtung zum Quantencomputer vorgeben.

Selbst Elon Musk zeigte sich von den Plänen beeindruckt. Wie stark der neue Chip ist, zeigte die Lösung einer Standard-Benchmark-Berechnung, die er in 5 Minuten schaffte. Der vormals schnellste Supercomputer würde dafür 10 Septillionen Jahre benötigen. Dieser neue Chip bringt einen entscheidenden Entwicklungssprung für die Google Quantum KI, was auch vom Weltmarkt positiv aufgenommen wurde.

Die GOOGL-Aktie am Nasdaq befindet sich trotz Schwankungen auf einem hohen Niveau und wird dort wohl auch die kommenden Monate verweilen. Vor allem, wenn man sich den Kursverlauf der vergangenen 10 Jahre ansieht, wird der starke Aufwärtstrend deutlich.

Fazit

Google hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Grösse im Suchmaschinengeschäft, auf den Börsen und zu einem der erfolgreichsten Tech-Unternehmen entwickelt. Mit Alphabet als Dachkonzern werden die Aktien des Unternehmens an den Börsen gehandelt. Wer vor ein paar Jahren den richtigen Riecher hatte, könnte heute riesige Gewinne einfahren. Mit immer wieder neuen innovativen Technologien wie zuletzt dem Quantenchip Willow bleibt das Unternehmen relevant und sorgt somit für positive Kurse, die jedoch kurzzeitig von Kursschwankungen geprägt sind. (p5/mc/hfu)

Dies ist keine Handels- oder Anlageempfehlung. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter (Plus500). Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.