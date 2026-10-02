Das „FOOD FOUNDERS Studio“ sammelt 4 Millionen Euro ein

Zürich – Das FOOD FOUNDERS Studio hat eine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro abgeschlossen, um B2B-Technologieunternehmen im Lebensmittel- und Getränkebereich mit einem klaren industriellen Ziel und einem definierten Weg zur Markteinführung aufzubauen.

FOOD FOUNDERS Studio, das Schweizer Venture-Studio, das auf der Grundlage bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse B2B-Technologieunternehmen im Lebensmittel- und Getränkebereich aufbaut, hat eine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro abgeschlossen. Das Studio erweitert zudem seine Quellen für die Beschaffung von Technologien. Neben Universitäten und Forschungsinstituten sucht es nun aktiv nach Technologien von Startups und Forschungs- und Entwicklungsteams von Unternehmen, darunter auch Programme, die ins Stocken geraten sind oder auf Eis gelegt wurden.

Die Investitionen in die europäische Foodtech-Branche ziehen wieder an, doch nur noch wenige Unternehmen erhalten Finanzmittel, da die Branche stärkere Nachweise für den kommerziellen Wert verlangt. Europäische Foodtech-Startups haben im ersten Halbjahr 2026 401 Millionen Euro eingeworben – fast 18 % mehr als im Vorjahr –, während die Zahl der Finanzierungsrunden um 12 % zurückging.Bei neuen Unternehmensgründungen stellt sich zunehmend die Frage, ob fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem Produkt werden können, das Hersteller einsetzen, und zu einem Geschäftsfeld, das Wachstum verspricht.

Das FOOD FOUNDERS Studio wurde rund um diese Frage gegründet. Es arbeitet mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um Probleme zu identifizieren, die gelöst werden müssen, und sucht anschliessend nach Technologien, mit denen diese Probleme angegangen werden können. Seine Expertengremien bewerten die technische Leistungsfähigkeit, die wirtschaftliche Machbarkeit und prüfen, ob das geistige Eigentum die Grundlage für ein Unternehmen bilden kann. Anschliessend rekrutiert das Studio erfahrene Führungskräfte und gründet das ausgewählte Unternehmen mit, wobei es gemeinsam mit dem Team an der industriellen Validierung, dem Aufbau von Partnerschaften und der Kapitalbeschaffung arbeitet.

„Der Foodtech-Markt hat eine harte Lektion gelernt: Eine vielversprechende Technologie ist nur der Anfang“, sagte Giacomo Cattaneo, CEO und Mitbegründer von FOOD FOUNDERS Studio. „Man braucht ein Problem, dessen Lösung der Branche wichtig genug ist, eine Technologie, auf der man ein Geschäft aufbauen kann, und die richtigen Leute, um sie auf den Markt zu bringen. Wir bringen diese Elemente bereits bei der Gründung des Unternehmens zusammen. Der Kunde ist bereits da, was der Lösung eine grössere Chance auf Erfolg und Wirkung verschafft.“

Erstes Projekt mit SentiaNova

Das Studio hat bereits mehr als 100 Technologien geprüft und neun davon vor der Markteinführung einer Validierung unterzogen. SentiaNova, sein erstes Projekt, basiert auf einer von einer europäischen Universität lizenzierten Technologie für neutrales pflanzliches Protein und zeichnet sich dadurch aus, dass unerwünschte Fehlaromen direkt an der Quelle beseitigt und nicht nur überdeckt werden. Das Studio hat einen CEO eingestellt, und nun hat das Unternehmen Muster zur Verfügung gestellt, den Markt erschlossen und arbeitet an der kommerziellen Produktion, während es gleichzeitig seine eigene Finanzierungsrunde abschliesst – und das alles innerhalb von nur einem Jahr nach der Gründung.

Mit dieser Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro sollen die nächsten Projekte des Studios sowie die Identifizierung und Sicherung der ihnen zugrunde liegenden Technologien finanziert werden. FOOD FOUNDERS Studio sucht derzeit einen CEO und Mitbegründer für sein zweites Unternehmen und sichert sich die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen seine nächsten Unternehmen aufbauen werden.

Zudem weitet es seine Suche nach Technologien auf Startups und Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen aus, die diese nicht weiterentwickeln können. Das Studio wird diese Möglichkeiten anhand derselben industriellen, technischen und kommerziellen Kriterien bewerten, die es auch bei der universitären Forschung anwendet.

„Eine Technologie kann technisch ausgereift sein und dennoch keinen Zugang zur Lebensmittelindustrie finden“, sagte Alexandre Morel, CTO und Mitbegründer von FOOD FOUNDERS Studio. „Wir wollen diese Technologie finden, wo auch immer sie sich befindet, die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um darauf aufzubauen, und das richtige Team für die Chancen zusammenstellen, die einem konkreten Bedarf der Branche entsprechen.“

Die Finanzierungsrunde wurde von Family Offices und Angel-Investoren unterstützt.

Lebensmittelunternehmen und -hersteller können sich an folgende Stelle wenden: industry@foodfounders.studio mit Problemen, für die sie Lösungen suchen. Forscher, Gründer und F&E-Teams aus der Wirtschaft können sich an tech@foodfounders.studio über relevante Technologien. (FFOD FOUNDERS/mc/hfu)

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