Delen Suisse eröffnet neues Büro in Zürich

Zürich – Delen Suisse, Teil der belgischen Delen Private Bank, eröffnet ein neues Büro in Zürich – an der Rämistrasse 16, mitten im renommierten Bellevue-Quartier. Nach Genf, wo das Unternehmen seit 1996 vertreten ist, ist es der zweite Standort in der Schweiz. Möglich gemacht hat den Schritt das starke Wachstum der vergangenen Jahre: Zürich zählt heute zu den wichtigsten Märkten von Delen Suisse. Ein eigenes Büro vor Ort war deshalb der logische nächste Schritt, um die Kunden auch künftig persönlich zu betreuen.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: 2026 feiert Delen Suisse ihr 30-jähriges Bestehen und die Muttergesellschaft Delen Private Bank ihr 90-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 1936 in Antwerpen ist die Gruppe über die Jahrzehnte kontinuierlich gewachsen – umsichtig, konsequent und mit dem Blick fürs Langfristige, getragen von familiären Wurzeln und einem stabilen Aktionariat. Das doppelte Jubiläum zeigt, wie tief das Unternehmen verwurzelt ist und wie beständig es sich in der Schweiz entwickelt.

Mit dem zweiten Büro setzt Delen die Strategie der gesamten Gruppe konsequent um: in jedem Markt nah bei den Kunden zu sein. Denn gerade bei langfristigen Vermögensentscheidungen zählt eine enge, vertrauensvolle Beziehung.

In einem hart umkämpften Markt setzt Delen Suisse auf ein klares, bewusst schlankes Modell: eine disziplinierte diskretionäre Vermögensverwaltung, den Blick aufs gesamte Vermögen und eine Organisation, in der Verwaltung und Vermögensplanung ineinandergreifen. Auch bei der Technologie geht die Gruppe voran. Mit selbst entwickelter Software behalten die Kunden ihr ganzes Vermögen im Blick – vom Portfolio über Immobilien und Beteiligungen bis zur Familienstruktur – und verfolgen dessen Entwicklung über die Jahre. Wichtige Dokumente werden gebündelt in einem sicheren digitalen Archiv aufbewahrt. Fachwissen, Einfachheit und Innovation: Diese Mischung erklärt, warum die Kunden dem Haus langfristig vertrauen und die Gruppe stetig wächst.

Geleitet wird das Zürcher Büro von Thierry de Groote, der seit 2017 an der Spitze von Delen Suisse steht. Vor Ort betreuen Kundenberater und Estate-Planning-Experten die Kunden gemeinsam und umfassend – bei der Vermögensverwaltung ebenso wie bei der Vermögensplanung.

Thierry de Groote, Leiter von Delen Suisse: «Unser Geschäft in der Region Zürich ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Mit dem neuen Büro können wir unsere Kunden noch enger und beständiger begleiten – und bleiben dabei dem treu, was Delen ausmacht: einer persönlichen, diskreten und dauerhaften Beziehung.»

Das neue Büro steht für eine einfache Überzeugung: Auch in einem komplexen Finanzumfeld bleibt die persönliche, vertrauensvolle Beziehung entscheidend. Auf diesem Fundament baut die Delen Private Bank ihre Entwicklung seit neun Jahrzehnten auf. (Delen/mc/hfu)

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