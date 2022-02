Der Einstieg in aktiv verwaltete Krypto Hedgefonds mithilfe von AMCs

Wenn man mit der «Krypto Odyssee» einmal beginnt, dauert es nicht lange, bis man merkt, dass es viel (um genau zu sein, sehr viel) mehr im Krypto/Blockchain Universum als nur Bitcoin gibt.

Von Marc D. Seidel, AltAlpha Digital

Im Zuge dieser technologischen Revolution werden ganze Bereiche unserer Gesellschaft, wie auch unserer Wirtschaft, überarbeitet oder komplett neu definiert. Dass eine neue Welt am Entstehen ist, sieht man auch an den Talent Profilen, welche gesucht werden, um diese zu verwirklichen. Dazu passend hat man mir letztens erzählt, dass für das letzte Jahrzehnt «Softwareentwickler» die optimale Voraussetzung für eine glänzende Karriere war. Für das nächste Jahrzehnt sei es nun «Gameentwickler» (das Metaverse ruft!).

In Anbetracht der sich rapid entwickelnden Krypto-Industrie ist es nicht verwunderlich, dass auch Krypto Hedgefonds stark am Wachsen sind. Für Marc P. Bernegger, GenTwo Beirat Mitglied und Mitgründer des Krypto «Fund of Funds» AltAlpha Digital, ist diese Entwicklung nicht überraschend. Diese noch junge Industrie hat sich stark entwickelt, um die Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen, die nach einer diversifizierten, sicheren und unkomplizierten Möglichkeit suchen, an dieser transformativen Anlagemöglichkeit teilzuhaben. Der 3rd Annual Global Crypto Hedge Fund Report 2021 von PwC und Elwood stellt fest, dass das von Krypto Hedgefonds verwaltete Vermögen im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. USD gestiegen ist – gegenüber 2 Mrd. USD im Jahr zuvor. Die meisten Investoren dieser Fonds seien vermögende Privatpersonen (54 %) oder Family Offices (30 %), wobei der Median der Investition 400 000 USD und der Durchschnitt 1,1 Mio. USD betrage.

Selbsterfüllende Prophezeiung von Chart-Analysen

Der Erfolg einer Strategie beginnt mit den leitenden Fondsmanagern, ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung. Viele dieser Manager haben Jahrzehnte in der traditionellen Finanzwelt verbracht und Strategien mithilfe von Modellen und umfangreichen Datensätzen entwickelt und folgen daher einem strukturierten Ansatz bei den Allokationsentscheidungen. Dieser quantitative Ansatz kann angesichts der bisweilen irrationalen und volatilen Natur des Kryptomarktes menschlichen Entscheidungsprozessen überlegen sein. Dieser Markt wird nach wie vor von Händlern dominiert, die ihre Entscheidungen auf Chart Preisentwicklungen basieren (auch «technical chart analysis» genannt), die jedoch auch eine selbsterfüllende Prophezeiung zur Folge haben kann, die die Stärke von Trends erhöht und quantitative Strategien begünstigt.

Neben den traditionellen Preissignalen können Händler auch spezifische, Blockchain-basierte Daten abrufen, die als On-Chain-Metriken bekannt sind (z. B. Transaktionswerte, Miner-Gebühren, usw.). Dies kann die Vorhersagbarkeit quantitativer Strategien weiter verbessern, indem On-Chain-Daten mit technischen Preisdaten kombiniert werden.

Liquidität von Krypto-Vermögenswerten

Es gibt weitere Gründe, die Hedgefonds attraktiv machen; darunter ihr häufiger Informationsvorsprung bei neuen brisanten Themen, ihr professionelles Risikomanagement und die Möglichkeiten, aktiv Risiken (beispielsweise durch den Einsatz von Derivaten wie Long-Puts) in Abwärtsmärkten abzusichern. Diese Fonds handeln in der Regel mit sehr flüssigen, börsennotierten Krypto-Vermögenswerten, die eine bessere Liquidität bieten als Venture Capital (Risikokapital), welches auf junge, vielversprechende Projekte oder Startups in der Frühphase abzielt, dann aber oft mit bis zu mehreren Jahren Sperrfrist belegt ist.

Darüber hinaus ist der Kryptobereich breit gefächert und entwickelt sich rasant weiter, so dass es für eine einzelne Person unmöglich ist, alles in der erforderlichen Detailtiefe zu überblicken. Sogenannte «Single Fund Managers» tauchen tief in bestimmte Bereiche wie DeFi, Gaming, NFT-Infrastruktur usw. ein und verfeinern ihre Expertise, Tradingsysteme und Strategien entsprechend. An dieser Stelle kommen «Fund of Funds» ins Spiel, die als Aggregatoren verschiedener Manager und Strategien in einem Anlageinstrument fungieren. Ihr Multi-Strategie-Ansatz zur Risikodiversifizierung bei gleichzeitig breiterem Marktengagement hat ihnen auf diesem sich entwickelnden Markt Auftrieb gegeben.

Bankenfähige AMCs

Nun hat ein neues innovatives Anlageinstrument dieses Wachstum angeheizt, insbesondere in der Schweiz: AMCs (Actively Managed Certificates). Investmentmanager sind nicht mehr nur an die Lancierung von Fonds gebunden, sondern nutzen auch AMCs, die es ihnen ermöglichen, innovative, neuartige Lösungen schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig ihren Kunden zahlreiche Vorteile zu bieten. Zu den Vorteilen gehört u. a. die Schaffung leicht zugänglicher bankfähiger Lösungen, die über eine ISIN bei Ihrer bestehenden Bank erworben werden können (keine zusätzlichen Konten, Nebenvereinbarungen usw.). Diese Strategien haben oft einen Mindesteinstieg von nur CHF 10’000 im Gegensatz zu den meisten anderen Hedgefonds, die normalerweise bei USD 250’000, beginnen.

Um das vormals schwer zugängliche Asset investierbar zu machen, ist der Krypto «Fund of Funds» AltAlpha Digital eine Partnerschaft mit dem innovativen Verbriefungsspezialisten GenTwo eingegangen. Der Anbieter ausserbilanzieller Lösungen errichtet Emissionsplattformen für seine institutionellen Kunden – also Asset-Manager, Banken, Family Offices und Venture-Capital-Investoren. Das AMC wurde nach Verbriefung mit einer Schweizer ISIN versehen und professionellen Investoren zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kryptobereich spannend und voller Möglichkeiten ist. Aber er ist auch riskant, volatil und anspruchsvoll, vor allem wenn man alles selber verwalten möchte. Bis diese Branche ausgereift ist, bieten aktiv verwaltete Anlagelösungen wie der «Fund of Funds» von AltAlpha Digital, der eine AMC-Struktur nutzt, Anlegern einen einfachen, bankfähigen Zugang, um eine diversifizierte Position in dieser aufstrebenden Technologie einzunehmen.

AltAlpha Digital ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Krypto-Anlageprodukt von BFI Consulting, ein Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz. BFI Consulting ist Mitglied des VQF, einer bei der FINMA registrierten Schweizer Selbstregulierungsorganisation, und Teil der BFI Capital Group, einer Familienholding mit einer Vielzahl von Private-Equity-Beteiligungen und Unternehmungen mit Schwerpunkt im Bereich Finanzen und Technologie. Insgesamt beschäftigt die von der BFI Capital Group kontrollierte Unternehmensgruppe mehr als 40 Mitarbeiter und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 1 Mrd. USD.