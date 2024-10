Develco sichert sich 10 Millionen Euro Wachstumskapital

Pratteln – Develco mit Hauptsitz in Pratteln (BL) ist ein Entwickler und Hersteller innovativer Arzneimittelformulierungen mit modifizierter Freisetzung für die Schmerzbehandlung und andere therapeutische Bereiche. SHS Capital, ihre Limited Partner und andere Aktionäre investieren rund 10 Millionen Euro in das Unternehmen um das weitere Wachstum zu unterstützen.

Develco Pharma entwickelt und produziert innovative Formulierungen für Arzneimittel – mit bekannten Wirkstoffen. Durch den Fokus auf verlängerte oder modifizierte Freisetzungen hat sich das Unternehmen zu einem international anerkannten und renommierten Anbieter entwickelt, mit den aktuellen Schwerpunkten auf Behandlung von starken Schmerzen und ADHS.

Bereits 2020 hat sich SHS Capital an Develco beteiligt. Seitdem lag der strategische Schwerpunkt auf der Unterstützung des von den Gründern geführten Managementteams durch die Ergänzung mit erfahrenen externen Führungskräften. Mit der Unterstützung von SHS hat das Unternehmen erfolgreich ein hochqualifiziertes Management der ersten und zweiten Ebene installiert und den Verwaltungsrat mit führenden Branchenexperten verstärkt. Seit 2020 hat Develco sein Produktportfolio durch die Einführung neuer Arzneimittel und die Registrierung bestehender Produkte in weiteren Ländern erweitert.

Um das aktuelle Momentum des Unternehmens zu kapitalisieren und zukünftige Wachstumschancen zu realisieren, haben nun SHS Capital, ihre Limited Partner und andere Aktionäre knapp 10 Millionen Euro in Develco investiert. „Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit SHS. Wir begrüssen die neue Investition, die uns hilft, unsere Produktion weiter zu skalieren, noch stärker in die Produktentwicklung zu investieren und unsere technologischen Fähigkeiten zu erweitern. So können wir die wachsende Marktnachfrage meistern und die Vorreiterrolle in unserem Bereich festigen“, betonte Dr. Martin Renner, CEO von Develco. (Startupticker/mc/hfu)

