Die BX Swiss lanciert ihre ersten drei Indizes

Bern – Mit den ersten drei Indizes lanciert die BX Swiss ihre erste eigene Familie an Indizes. Der BX Swiss Top 30, der BX Swiss All Share und der BX Swiss Immo Index sind der Grundstein.

Mit den Indizes will die BX Swiss ein breites Publikum ansprechen und für interessierte Emittenten eine neuartige und flexible Plattform bilden, eigene Indizes aufzulegen und entsprechende Produkte darauf zu emittieren. AnlegerInnen wird damit ein reichhaltiges Angebot zur Verfügung stehen. Auch für die an der BX Swiss kotierten KMUs im SME Main Market Segment bieten die Indizes eine grossartige Möglichkeit in einem Index aufgenommen zu werden. Die BX Swiss wird in Kürze die ersten Index-Emittenten begrüssen dürfen und weitere Themenindizes werden folgen. Alle 3 Indizes werden sowohl als Preisindex publiziert wie auch als Performanceindex (brutto & netto).

Die Indizes werden von der Solactive AG, einer im Jahr 2007 gegründeten Gesellschaft, welche sich seither zu einem der Marktführer in der Indexbranche entwickelt hat, berechnet.

«Wir freuen uns sehr, mit der BX Swiss die ersten Indizes mit einer Schweizer Börse lancieren zu können. Mit diesem Schritt legt die BX Swiss einen wichtigen Baustein, um ihren AnlegerInnen, KMUs und Emittenten ein weiteres Produktangebot zu erschliessen», kommentiert Steffen Scheuble, CEO der Solactive AG.

«Wir sind stolz, mit unseren eigenen BX Swiss Indizes unseren Emittenten und auch KMUs ein neues, aber doch bewährtes Instrument nun auch an unserer Börse bieten zu können», betont David Kunz, COO der BX Swiss AG. «Wir freuen uns mit Solactive, einen schnellen und flexiblen Partner an unserer Seite zu wissen mit dem wir weitere Indizes entwickeln und auflegen können. (BX Swiss/mc)

Über BX Swiss Top 30 Index:

Der BX Swiss Top 30 Index enthält die 30 grössten Aktien der Schweiz und zielt darauf ab, deren Performance abzubilden. Die Unternehmen müssen in der Schweiz kotiert sein und einen täglichen durchschnittlichen Handelswert von mindestens CHF 7`500 aufweisen und initial über einen Streubesitz von mindestens 20% verfügen. Der Index wird als Preis-Index in CHF berechnet und vierteljährlich neu zusammengesetzt.

Über den BX Swiss All Share und BX Swiss IMMO Index:

Der BX Swiss All Share Index enthält alle in der Schweiz kotierten Unternehmen mit den gleichen Kriterien wie der BX Swiss Top 30. Der BX Swiss IMMO Index zielt darauf ab, die Performance aller als «Real Estate Development» oder «Real Estate Investment Trusts» klassifizierten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Die Unternehmen müssen im BX Swiss All Share Index enthalten sein.