CH-Eröffnung: SMI startet am Hexensabbat höher – Nahost im Blick

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Nach fünf Sitzungen fallender Kurse setze der Markt zu einer leichten Gegenbewegung an. Die Stimmung sei weiterhin angespannt. Denn nach wie vor sorgten sich die Anleger um die Lage im Nahen Osten. Hier könnte es nun eine gewisse Entspannung geben. Denn US-Präsident Donald Trump will wohl erst in den nächsten zwei Wochen über einen Kriegseintritt der USA entscheiden. Zudem wollen die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran in Genf über das iranische Atomprogramm verhandeln.

Wie stark die Gegenbewegung ausfällt, werde sich weisen müssen, sagt ein Händler. Dabei könnte auch der grosse Verfallstermin an der Eurex die Marschrichtung mitbestimmen. Am heutigen «Hexensabbat» laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Impulse von der Wall Street fehlen, da am Vortag der US-Handel wegen eines Feiertags geruht hatte.

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 11’933,12 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,59 Prozent vor auf 1950,32 und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 16’529,66 Zähler. 25 der 30 SLI-Werte legen zu, drei geben nach und zwei (Lindt & Sprüngli PS, Schindler PS) sind unverändert.

An der Spitze der Gewinner sind die Aktien von Partners Group, Richemont, UBS, Julius Bär und VAT mit einem Kursplus von einem Prozent und mehr. Sie machen damit einen Teil der Vortageseinbussen wett.

Holcim (+1,1%) ziehen am letzten Handelstag inklusive Nordamerika-Geschäft ebenfalls an. Bekanntlich spaltet der Zementkonzern sein US-Geschäft als neue Firma Amrize ab. Die Holcim-Aktionäre erhalten daher per Montag für jede Aktie auch eine von Amrize. Dabei werden beide Aktien sowohl im SMI als auch im SLI vertreten sein. Das heisst der SMI wird bis zum September-Verfall 21 und der SLI 31 Aktien enthalten.

Bei den Verlierern fallen Sonova (-1,4% auf 242,20 Fr.) auf. Barclays hat das Rating auf «Underweight» von «Equal weight» reduziert.

Swatch (-0,7% auf 131,85 Fr.) geben erneut nach. ODDO BHF hat das Kursziel auf 125 von 144 Franken gesenkt. Das Rating lautet «Underweight».

Im SMIM fallen Clariant (+2,5% auf 8,305 Fr.) auf, nachdem Goldman Sachs das Kursziel auf 11 von 10,20 Franken erhöht hat. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google