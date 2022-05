Die Nominierten für die Swiss Sustainable Funds Awards 2022 stehen fest

Zürich – Die 40 Nominierten für die Swiss Sustainable Funds Awards wurden von einer Jury aus anerkannten Experten ausgewählt. Mit den Awards werden die erfolgreichsten Vermögensverwalter und Fonds ausgezeichnet, die sich am stärksten für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) engagieren. Die endgültige Platzierung wird im Rahmen einer offiziellen virtuellen Zeremonie am 1. Juni bekannt gegeben.

Das Geneva Forum for Sustainable Investment und das Zurich Forum for Sustainable Investment veranstalten zum vierten Mal in Folge die Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA). Unterstützt werden sie dabei von den wichtigsten Dachorganisationen: der Swiss Financial Analysts Association (SFAA), dem Swiss Training Centre for Investment Professionals (AZEK), dem Schweizerischen Pensionskassenverband (ASIP), der Asset Management Association Switzerland (AMA) sowie der Swiss Sustainable Finance (SSF).

Die SSFA sollen in diesem Jahr an die Gewinner von acht Anlagekategorien verliehen werden. Darüber hinaus werden zwei Sonderpreise an die besten Schweizer und internationalen Unternehmen für nachhaltige Vermögensverwaltung verliehen. Die Jury stützte sich bei ihren Überlegungen insbesondere auf die proprietäre ESG-Analyse von Conser, einem unabhängigen Prüfer und Selektor für Nachhaltigkeitsfonds, der die Basiswerte aller in Frage kommenden Fonds bewertete, sowie auf die Analyse der quantitativen Performance- und Risikodaten durch die Beratungsfirma Anglo-Swiss Advisors.

Die Jury unter dem Vorsitz von René Sieber, Spezialist für Asset Management und Professor am Geneva Finance Research Institute (GFRI) der Universität Genf, setzt sich aus Suzanna Gobet (Bedrock Group), Jörg Grossmann (Allfunds), Frank Juliano (Compenswiss), Stéphanie de Mestral (De Pury Pictet Turrettini & Cie), Stefano Battiston (Universität Zürich) und Beatrix Wullschleger (Pensionskasse Basel-Stadt) zusammen.

«Die Swiss Sustainable Funds Awards sollen die Entwicklung des sozial verantwortlichen Investierens unterstützen und die Sichtbarkeit der Akteure, die dazu beitragen, erhöhen. Unser Ziel ist es, der Finanzwelt zu dienen, indem wir im vierten Jahr in Folge einen von der Finanzwelt anerkannten Referenzrahmen schaffen, der als Label für bewährte Praktiken und Know-how der Branche anerkannt ist», kommentierte Professor René Sieber.

Die Nominierten in der Kategorie «Aktien» sind:

Aktien Global

Aegon Global Sustainable Equity C Acc GBP

Baillie Gifford Wldwd Positive Change B AUD Acc

Janus Henderson Global Sustainable Equity G Inc

Swisscanto (CH) EF Sustainable GT CHF

Vontobel Fd (CH) Sust GI Eq ex CHF Conc S

Aktien USA

Amundi Funds US Pioneer Fund – I2 EUR C

BA US Sust Growth C USD Acc

BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Eq I Cap

Fisher Investments Inst US SC Core Equity ESG USD

Nordea 1 – North American Stars Equity BI EUR

Aktien Europa

Baillie Gifford Wldwd Pan-European B EUR Acc

DNCA Invest SRI Europe Growth – Class F – EUR

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC

Ecofi Trajectoires Durables C

NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR

Aktien Schwellenländer

Candriam Sustainable Equity Emerging Mkt V EUR C

Carmignac PfI Emergents FW GBP Acc

Driehaus Emerging Mkts Sustainable Eq CE EUR Acc

Goldman Sachs Em Mkts Eq ESG Pf I Qdis USD

Nordea 1 – Emerging Stars Equity BI EUR

Aktien Schweiz

BKB Sustainable – Equities Switzerland I1

Cadmos – Swiss Engagement A

GAM Swiss Sustainable Companies D

JSS Sustainable Equity Switzerland M CHF Dis

Swisscanto (CH) EF Resp CH High Quality DT CHF

Aktien Thematisch

DWS Invest ESG Climate Tech XC

Green benefit – Global Impact Fund – P

Luxembourg Selection Fd – Active Solar C USD

NSF SICAV Climate Change + S EUR

Swisscanto (LU) EF Sustainable Global Climate GT

Die Nominierten in der Kategorie «Obligationen» sind:

Obligationen Global

AXA WF ACT Green Bonds I USD Hedged Cap

Franklin European Total Return I (acc) EUR

JSS Sustainable Bond – Euro Broad C EUR acc

Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund MDE

ODDO BHF Green Bond CR – EUR

Obligationen Unternehmen

Allianz Euro Credit SRI W EUR

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds USD XC

JSS Sustainable Bond – EUR Corporates M EUR acc

PGIM Euro Corporate ESG Bond EUR I Acc

Swisscanto (LU) BF Sustainable Global Credit DT

Für weitere Informationen zur Methodik und den Teilnahmebedingungen klicken Sie bitte hier. (Voxia/mc/ps)